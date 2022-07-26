СМИ сообщили о панике в Европе после объявления «Газпромом» о снижении поставок газа

После сообщений об очередном сокращении поставок газа по «Северному потоку» в Европе, где сейчас ведется подготовка к зиме, началась паника, пишет Express. В ближайшее время министры энергетики ЕС планируют собраться в Брюсселе, чтобы обсудить надвигающийся энергетический кризис.

«Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия», — отмечает автор публикации.

Накануне «Газпром» сообщил, что получил от компании Siemens документы, позволяющие транспортировать турбину для газопровода, однако компания осталась ими не удовлетворена. «Они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», – подчеркнул «Газпром», добавив, что полученные документы оставляют открытыми вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании. Именно эти ограничения являются решающими в поставке двигателя в Россию. Компания снова направила запрос Siemens с просьбой разъяснить «оставшиеся открытыми» вопросы.

Вместе с тем суточная производительность станции «Портовая», которая итак работала не в полную силу, снизилась до 33 млн кубометров в сутки из-за остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens. То есть на сегодняшний день по «Северному потоку» перекачивается не более 20% от ее полной мощности.

Все это происходит на фоне подготовки газохранилищ ЕС к предстоящей зиме. Еврокомиссия при этом обязала страны ЕС представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.