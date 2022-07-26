Кремль попросит «Газпром» подробнее объяснить ситуацию с «Северным потоком»

Кремль обратится в «Газпром», чтобы компания еще раз выступила с заявлением о ситуации по «Северному потоку», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Турбина для газопровода все еще не прибыла в Россию, главным образом виноваты в этом санкции, подчеркнул он.

Кремль попросит «Газпром» дать объяснения «с технологической точки зрения», отметил Песков. Он добавил, что есть «неполадки» с турбинами, одна из которых так и не вернулась в Россию после ремонта. Песков выразил надежду, что оборудование вернется «скорее раньше, чем позже».

Ситуация «критически» осложняется теми ограничениями и санкциями, которые введены против России, добавил представитель Кремля. «Не будь этих ограничений, все осуществлялось бы, все ремонтные работы, и гарантийные, и ремонтные, и сервисные работы осуществлялись бы в обычном, рутинном, оперативном порядке, не приводя к таким ситуациям, которые мы видим сейчас», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, поставки по «Северному потоку» снизились до 20% от мощности газопровода. Это связано с тем, что застрявшая в Канаде из-за санкций турбина пока так и не вернулась в Россию, а позднее компания была вынуждена приостановить работу еще одной турбины. СМИ сообщили, что на фоне этих заявлений в Европе началась паника.