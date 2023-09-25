Борьба с экстремизмом и громкие обвинения: чем Татарстан запомнит Илдуса Нафикова

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков возглавит надзорное ведомство в Марий Эл

Фото: © «Татар-информ»

От начала карьеры до сегодняшних дней

Сегодня Совет Федерации РФ одобрил предложенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Илдуса Нафикова на пост главы прокуратуры Марий Эл.

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Ровно десять лет назад, 26 сентября 2013 года, Госсовет Татарстана IV созыва на своем 44-м заседании согласовал кандидатуру Илдуса Нафикова на должность прокурора РТ. Тогда его в качестве кандидата представил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Рекомендацию Генпрокурора РФ тогда в Госсовете РТ прочитал его заместитель Сергей Зайцев.

А за день до этого Рустам Минниханов подписал Указ о согласовании Илдуса Нафикова на должность прокурора Татарстана.

За кандидатуру Нафикова тогда проголосовали все присутствующие на заседании парламента депутаты. Так Илдус Нафиков стал прокурором Татарстана.

Илдус Саидович Нафиков родился 12 июня 1960 года в селе Кузнечиха Куйбышевского района ТАССР. В 1983 году он окончил юридический факультет Казанского государственного университета по специальности «правоведение».

Еще до того, как получил юридическое образование, Илдус Нафиков с 1977 по 1978 год работал слесарем. В 1983 году, получив образование, стал старшим помощником прокурора Комсомольского района города Брежнева – так в течение нескольких лет назывались Набережные Челны.

Был инструктором идеологического отдела Набережночелнинского горкома КПСС, потом стал заместителем прокурора Челнов, потом первым заместителем прокурора Автограда.

С 1996 по 2000 год он работает прокурором Нижнекамска, потом возвращается в родной город и на следующие семь лет становится прокурором Набережных Челнов Фото: nabchelny.ru

Стремительный взлет карьеры Илдуса Нафикова случился в середине 90-х – с 1996 по 2000 год он работает прокурором Нижнекамска, потом возвращается в родной город и на следующие семь лет становится прокурором Набережных Челнов. С 2007 по 2013 год он работает на должности прокурора Казани, и, наконец, в сентябре 2013 года он становится прокурором Республики Татарстан.

За время своей работы в Татарстане Илдус Нафиков стал почетным работником прокуратуры РФ и заслуженным юристом Татарстана. Он – кандидат юридических наук и автор около десятка научных статей по проблемам предупреждения преступности, противодействия экстремизму и другим немаловажным темам.

У экс-прокурора РТ множество наград, среди которых знак отличия «За верность закону I степени», нагрудный знак «За безупречную службу», наградное оружие Генеральной прокуратуры РФ, почетная грамота министра внутренних дел РФ, ведомственные медали МВД и ФСКН России.

В 2018 году Указом Президента России за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу прокурор Татарстана награжден орденом Почета. Госнаграду прокурору республики вручал руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно на торжественном заседании в Генеральной прокуратуре РФ.

Прокурору Татарстана Илдусу Нафикову вручили орден Почета Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура и родные языки

29 ноября 2017 года в Госсовете РТ решилась судьба татарского языка как обязательного для преподавания в школах республики. На заседании тогда выступил и прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Он разъяснил, что желание изучать родной язык будет исходить от самого ученика и его родителей и так будет на территории всей России.

«На днях Министерство образования и науки России с учетом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик по всей территории страны добровольно, на основе письменного согласия родителей, законных представителей учащихся, в пределах до двух часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений», – сказал тогда он.

Он рассказал тогда, что во всех субъектах России, и Татарстан не стал исключением, прокуратура проверила исполнение законодательства об образовании.

«Прокуратурой республики с привлечением Рособрнадзора проведена сплошная проверка всех 1412 образовательных организаций, органов управления образования, местного самоуправления и государственной власти республики», – отмечал Нафиков.

Проверки выявили снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренного федеральными образовательными стандартами. На тот момент из всех проверенных школ соответствовали предъявляемым требованиям лишь 24, то есть 1,7% от общего числа. Тогда сотрудники надзорных ведомств выявили 3856 нарушений закона.

«Приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и недопущение впредь, как в отношении конкретных образовательных учреждений, так и на республиканском уровне. С начала проверки в адрес прокуратуры поступило 1716 жалоб и обращений по данному вопросу, все они проверены и разрешены», – констатировал прокурор.

Тогда же Илдус Нафиков предостерег все «горячие головы» от экстремистских высказываний.

«Процесс приведения преподавания языков в нормативное состояние сопровождался в республике отдельными эмоциональными оценками происходящих событий в средствах массовой информации, социальных сетях и на иных площадках. Должен предостеречь горячие головы от незаконных действий и высказываний экстремистского характера. Они будут решительно и жестко пресечены, с чьей бы стороны ни исходили», – заявил Нафиков.

Против любых проявлений экстремизма Ильдус Нафиков всегда был настроен категорично. Сам выступал в качестве государственного обвинителя на громких судебных заседаниях Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Илдус Нафиков затребовал пожизненный срок для Галявиева

К слову, против любых проявлений экстремизма Илдус Нафиков всегда был настроен категорично. Сам выступал в качестве государственного обвинителя на громких судебных заседаниях по статьям экстремистской направленности.

В 2020 году Верховный суд Татарстана рассмотрел дело жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, который разместил на сайте «Бессмертного полка» портрет Адольфа Гитлера.

Молодого человека обвиняли в реабилитации нацизма и хранении наркотиков. В преддверии Дня Победы, 4 мая, Мухаммед разместил на сайте народного движения фотографию Гитлера в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

Эль-Айюби приговорили к году наказания условно и выплате 150 тысяч рублей штрафа.

Один из самых громких судебных процессов, в которых участвовал Илдус Нафиков, – дело о нападении на казанскую гимназию №175. Процесс стартовал 9 ноября 2022 года в Верховном суде Татарстана.

11 мая 2021 года выпускник гимназии №175 Ильназ Галявиев ворвался в здание школы и открыл стрельбу по детям и учителям. Тогда погибли семь школьников из 8 «А», учительница начальных классов Венера Айзатова и учительница английского Эльвира Игнатьева. Еще 32 человека получили травмы. Новость о трагедии в казанской гимназии не оставила равнодушным никого. Сразу после случившегося люди создали возле школы стихийный мемориал. Люди из разных городов России приезжали в Казань, чтобы почтить память погибших, возложив цветы или игрушки на мемориал. Спустя год во дворе гимназии появился Сад памяти.

Позицию государственного обвинения от старта до приговора в Верховном суде представлял Илдус Нафиков. Он зачитывал обвинение, участвовал в прениях сторон и запросил для Галявиева пожизненный срок.

Во время прений сторон он назвал поступок Галявиева жестоким и бесчеловечным и потребовал отправить подсудимого за решетку до конца его дней. Верховный суд согласился с мнением прокурора РТ, с той лишь разницей, что Илдус Нафиков просил на первые пять лет отправить Галявиева в тюрьму. Суд сразу отправил его в колонию пожизненно.

Суд признал Раимджанова виновным в убийстве и покушении на убийство и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима Фото: © «Татар-информ»

Прокурор РТ против убийц рыбака Елесина и владельца сети ломбардов

Илдус Нафиков участвовал в обвинении по делу о жестоком убийстве братьями Ситдиковыми рыбака Сергея Елесина. Глава надзорного ведомства предложил суду признать подсудимых виновными и назначить Рамису Ситдикову 19 лет, его брату Фанису – 22 года колонии строгого режима.

Вечером 10 октября 2015 года братья Ситдиковы, будучи пьяными, ехали на автомобиле домой в село Сокуры Лаишевского района. Поворачивая в сторону села Песчаные Ковали Атабаевского тракта, Фанис Ситдиков, находившийся за рулем, не уступил дорогу движущемуся автомобилю, за рулем которого, как выяснилось позже, находилсям 38-летний активист Федерации любительского рыболовства Татарстана Сергей Елесин. Между водителями возник конфликт, братья начали избивать Елесина руками, ногами и лопатой. От полученных травм мужчина скончался на месте. После этого братья перенесли тело убитого в его автомобиль и скрылись.

В тот же вечер Фанис Ситдиков вернулся на место происшествия, облил бензином автомобиль с находившимся внутри телом мужчины и поджег его. Во время следствия Рамис Ситдиков свою причастность отрицал, его брат вину признал полностью.

Верховный суд РТ признал обоих виновными в убийстве. Фанис получил 18,5 года лишения свободы, Рамис – 16 лет.

В августе 2019 года в суд ушло не менее интересное дело экс-участника ОПГ «Тукаевские», и в этом процессе Нафиков участвовал в качестве государственного обвинителя.

В октябре 2017 года в Казани участники группировки «Тукаевские» совершили разбойное нападение на Рината Раимджанова. В дальнейшем мужчина пришел к выводу, что к совершению преступления может быть причастен его 35-летний знакомый, бывший участник группировки, и решил убить его.

В конце декабря 2018 года Раимджанов узнал, что автомобиль недруга припаркован на улице Островского, и, вооружившись пистолетом, отправился на «разборки». Он подошел к машине знакомого и начал стрелять, ранив обидчика и его приятеля. Момент перестрелки попал на камеры видеонаблюдения. После преступления Раимджанов скрылся и был объявлен в розыск. В середине мая подозреваемый был задержан на одной из съемных квартир в Казани. На время следствия Ринат Раимджанов был помещен в СИЗО.

Во время прений прокурор Татарстана Илдус Нафиков просил суд отправить Раимджанова в колонию строгого режима на 20 лет. Суд признал Раимджанова виновным в убийстве и покушении на убийство и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

На процессе казанского маньяка Игоря Птицына позицию государственного обвинения представляли Илдус Нафиков и старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры РТ Ольга Зарипова Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Илдус Нафиков на процессе казанского маньяка Игоря Птицина

В октябре прошлого года в Верховном суде РТ приговорили к пожизненному сроку казанского маньяка Птицина. Судебные разбирательства по его делу длились два месяца. За это время Верховный суд успел допросить десятки свидетелей.

Одним из самых резонансных убийств в Татарстане стало убийство 17-летней Дарьи Максимовой. Истерзанное тело девушки нашли в лесополосе возле озера Глубокое 19 августа 2011 года. Когда Птицина задержали, свою вину он отрицать не стал, сознался и в других преступлениях. Выяснилось, что он был причастен как минимум еще к двум убийствам и четырем нападениям на девушек. Все они произошли в лесополосе неподалеку от озера Глубокое с 2009 по 2017 год. Действовал Птицин по одной схеме: догонял своих жертв на велосипеде или дожидался их в кустах, нападал сзади, нанося удары. Три девушки, в том числе Даша Максимова, были убиты, еще семеро пострадали.

Позицию государственного обвинения представляли прокурор Татарстана Илдус Нафиков и старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры РТ Ольга Зарипова. Для Птицина они просили пожизненный срок лишения свободы.

Решение Верховного суда РТ тогда было очевидным – Игоря Птицина приговорили к пожизненному сроку лишению свободы. Сейчас он находится в колонии особого режима и проходит там лечение у психиатра. Суд обязал его выплатить родственникам погибших девушек 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Первого ноября 2019 года Верховный суд РТ вынес приговор по громкому делу об убийстве пожилых супругов в Бавлинском районе республики Фото: © «Татар-информ»

Прокурор РТ несколько раз возвращал дело на дорасследование, чтобы не осудили невиновного

Первого ноября 2019 года Верховный суд РТ вынес приговор по громкому делу об убийстве пожилых супругов в Бавлинском районе республики. В этом деле также государственным обвинителем выступал Илдус Нафиков.

Верховный суд Татарстана признал братьев виновными и назначил Сергею Груняхину наказание в виде двадцати с половиной лет колонии строгого режима. Его брат Вячеслав Кексель отделался двумя годами условно.

Вначале по подозрению в убийстве супругом задержали другого человека – инвалида второй группы Абузара Гафурова. Однако прокуратура РТ под руководством Нафикова несколько раз возвращала дело на дополнительное расследование.

Около двух лет следствие не могло выйти на след преступников, и лишь в начале 2019 года в резонансном преступлении появились новые подозреваемые – двое братьев из Башкирии Сергей Груняхин и Вячеслав Кексель. Как установило следствие, мужчины пошли на убийство из-за автомобиля пенсионеров.

Вечером 17 апреля супруги вместе с Сергеем Груняхиным, который некоторое время жил в их доме, устроили застолье. Когда хозяева дома заснули, постоялец взял топор и расправился с пенсионерами. После этого забрал ключи от авто и вышел на улицу, где его уже ждал брат. Преступники уехали в Башкирию, где продали автомобиль, а деньги поделили.

В 2020 году прокурор РТ Илдус Нафиков проводил прием граждан в Набережных Челнах Фото: nabchelny.ru

Как прокурор РТ помог врачам в Челнах получить Covid-выплаты

В 2020 году прокурор РТ Илдус Нафиков проводил прием граждан в Набережных Челнах. Он рассказал тогда, что к нему обратились медики, которые не получили дополнительных выплат за контакты с больными Covid-19.

Изначально прием граждан главой надзорного ведомства планировалось провести в два этапа. Сначала он вместе с экс-министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым собирался ответить на вопросы медиков, а уже во второй половине дня – попробовать решить проблемы обычных горожан, с которыми они столкнулись при оказании им медицинских услуг.

Тогда он привел «Татар-информу» несколько примеров: водители скорой помощи входят в число сотрудников, кому положены ковидные выплаты. Однако их не получали водители, которые возят больных на процедуры, в том числе и на компьютерную томографию, и занимаются перевозкой пациентов из одной больницы в другую, объяснил тогда прокурор.

В качестве еще одного примера Илдус Нафиков привел вопрос врача-педиатра. Он отметила, что врачи детских медучреждений по долгу службы контактируют с «коронавирусными» родителями. При этом у их основных пациентов, детей, наличие Covid-19 не подтверждается, тогда как у родителей присутствие вируса устанавливается лабораторно. В итоге педиатры, несмотря на риск, никаких выплат за это не получали.

«Насколько я знаю, предпринимаются серьезные шаги, чтобы восстановить справедливость в отношении медперсонала, оказавшегося в такой ситуации. Есть обращение в адрес Министерства здравоохранения РФ. Уверен, что его услышат», – подчеркнул тогда прокурор Татарстана.

После вмешательства прокуратуры 36 сотрудникам инфекционной больницы выплатили надбавки за работу с пациентами, заразившимися Covid-19. Три врача, 19 человек среднего медперсонала и 14 сотрудников из младшего медперсонала получили более 3,3 млн рублей.

Илдус Нафиков отметил, что привлечь к ответственности руководителей так называемых групп смерти сложно, потому что в уголовной статье о доведении до самоубийства есть свои юридические нюансы Фото: © «Татар-информ»

О борьбе с группами смерти

В 2017 году Татарстан, как и другие регионы РФ, столкнулся с группами смерти в интернете. По большей части кураторы ориентировались на молодежь и доводили подростков до самоубийства, давая различные задания: «порезать себе руки и ноги, перебежать перед поездом или автомобилем и т.д.».

Тогда прокурор Татарстана Илдус Нафиков отметил, что привлечь к ответственности руководителей так называемых групп смерти сложно, потому что в уголовной статье о доведении до самоубийства есть свои юридические нюансы.

«Сегодня это явление новое, и в законе однозначного ответа на него нет. И, хотя мы нацеливаем правоохранительные органы на применение в таких случаях статьи о доведение до самоубийства, это крайне сложно. Потому что в статье в качестве способов указаны унижение, угрозы и тому подобное. Здесь очень сложно подобрать признаки и их квалифицировать. Мы будем бороться с этим, искать решение вопроса правоохранительным путем. На сегодня есть предложение о внесении изменений в Уголовный кодекс и введении специального состава преступления по факту таких призывов», – отметил Нафиков.

Также прокурор Татарстана тогда заявил, что активную позицию в этом вопросе должны занимать не только правоохранительные органы, но и родные и близкие детей.

«Ситуация очень сложная. В различных мессенджерах и соцсетях распространяются игры, завлекают детей. Они играют на их интересе и человеческих чувствах. Какие-то игры выводят подростков на то, кто из них сильнее и храбрее. Другие игры говорят о том, что с близкими будет плохо, если ты не продолжишь игру. Эти люди, которые создают подобные игры, играют на самых святых чувствах. Также они используют то, что сегодняшнее поколение живет в Интернете, – иногда стремление получить лайк у ребенка превышает какие-то другие интересы. Воспитание детей – это наша с вами совместная задача», – сказал он.

На итоговой коллегии надзорного ведомства Илдус Нафиков отметил, что разделение учебных заведений и даже классов внутри одной школы на «элитные» и «обычные» приводит к тому, что одни ученики окружены вниманием и заботой, в то время как другие чувствуют свою ненужность и отсутствие перспектив Фото: epp.genproc.gov.ru

Илдус Нафиков против того, чтобы «детей воспитывали интернет и улица»

В прошлом году на итоговой коллегии надзорного ведомства прокурор Татарстана Илдус Нафиков, подводя итоги работы прокуратуры РТ, вспомнил о самой страшной трагедии, которая произошла в казанской школе № 175, и обозначил ряд серьезнейших проблем в сфере защиты и обеспечения прав несовершеннолетних.

«Уже длительное время система образования находится под давлением рейтинговых механизмов оценки. Школы оцениваются преимущественно по высшим достижениям. Работа с детьми сконцентрирована в двух противоположных группах – либо самых талантливых, либо "трудных", а большинство подростков предоставлены сами себе, что ощущается ими как проявление социальной несправедливости», – сказал он.

Он отметил, что разделение учебных заведений и даже классов внутри одной школы на «элитные» и «обычные» приводит к тому, что одни ученики окружены вниманием и заботой, в то время как другие чувствуют свою ненужность и отсутствие перспектив.

«При этом педагоги дистанцировались от воспитательно-профилактической деятельности и переложили всю ответственность на родителей. У последних времени и сил хватает, как правило, только на работу. В результате детей воспитывают Интернет и улица. Данную ситуацию нужно переломить. Для этого необходимо резко повысить роль и статус учителя», – подчеркнул прокурор.

Пристальное внимание, отметил прокурор РТ, необходимо обратить и на сферу семейного образования. По его словам, домашняя форма обучения часто негативно сказывается на качестве знаний и социальных навыках ребенка. Поэтому она должна применяться только в исключительных случаях.

«Недостаточное внимание к данной проблематике создает почву для вовлечения подростков в экстремизм, разрушения их социальной адаптации. К примеру, служебный подлог со стороны должностного лица в Альметьевском районе Татарстана, фальсификация результатов промежуточной аттестации ребенка создали предпосылки для убийства им своей матери», – отметил прокурор.

Надзорное ведомство возглавит Альберт Суяргулов Фото: epp.genproc.gov.ru

Что известно о новом прокуроре Татарстана Альберте Суяргулове?

Сегодня на Совете Федерации РФ одобрили кандидатуру нового прокурора для Татарстана. Надзорное ведомство возглавит зампрокурор Санкт-Петербурга Альберт Суяргулов.

Альберт Суяргулов родился в 1982 году, в 2004 году он получил первое высшее образование, окончив Санкт-Петербургский военно-морской институт. А уже в 2010 году он получил второе высшее, но уже юридическое образование, окончив Санкт-Петербургский государственный университет.

После его получения с 2010 по 2011 год Суяргулов проработал помощником Всеволожского городского прокурора прокуратуры Ленинградской области. В 2011 году он стал прокурором отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ленинградской области.

Потом он стал прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга, после этого проработал заместителем прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга, потом на 3 года стал заместителем прокурора Курортного района Санкт-Петербурга.

С августа по октябрь 2017 года он был в должности начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга, чуть позже он стал начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга.

А с декабря 2022-го по настоящее время он работал заместителем прокурора Санкт-Петербурга. Теперь ему предстоит стать прокурором Татарстана.

За время службы Суяргулов награжден именным оружием, медалью «Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков», грамотой Генерального прокурора Российской Федерации. А в 2022 году Альберту Суяргулову досрочно присвоили классный чин старшего советника юстиции.