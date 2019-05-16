Светлана Белова

16 мая 2019, 07:16

Происшествия

В съемной квартире задержан расстрелявший накануне Нового года двоих мужчин в центре Казани

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Происшествия

В съемной квартире задержан расстрелявший накануне Нового года двоих мужчин в центре Казани

Фото: соцсети

55-летнего Рината Раимджанова задержали накануне в съемной квартире в казанском жилом комплексе «Радужный».

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). Задержан Ринат Раимджанов, который 25 декабря прошлого года расстрелял двоих мужчин в центре Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

55-летнего мужчину задержали накануне в половине восьмого вечера в съемной квартире в казанском жилом комплексе «Радужный». 

«В операции по задержанию подозреваемого участвовали сотрудники отдела по борьбе с групповыми преступлениями по Казанской зоне, сотрудники уголовного розыска МВД по РТ, ФСБ и бойцы спецподразделений МВД по РТ», – сообщили в пресс-службе ведомства. 

По некоторым данным, после совершения преступления мужчина скрывался, несколько раз меняя место жительство. В последнее время снимал квартиру в одной из высоток нового микрорайона. В момент задержания при нем было оружие, по некоторой информации, то же самое, из которого зимой он стрелял в центре города, в квартире полицейские обнаружили гашиш.  

 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 25 декабря на перекрестке улиц Университетской и Островского в Казани Раимджанов стрелял в двоих мужчин – 45-летнего владельца сети ломбардов и его 47-летнего приятеля.

Момент стрельбы попал в поле зрения камер видеонаблюдения

Выстрелив в мужчин, Раимджанов скрылся с места преступления. Обоих пострадавших госпитализировали. Спустя почти десять дней один из них скончался в больнице. Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело. Пять месяцев Раимджанов находился в розыске

 

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