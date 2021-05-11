«Казанский стрелок»: от плана нападения до задержания полицией

ЧП в казанской гимназии №175 сегодня потрясло всю Россию. Утром в соцсетях и многих СМИ появились десятки сообщений, картина в которых была часто искажена — называлось завышенное количество жертв, сообщалось, что стрельба была не в одной школе и что преступник действовал не один. Однако руководство республики действовало быстро. На место происшествия в течение короткого времени прибыл лично Рустам Минниханов и сделал заявление, которое максимально прояснило картину. Президент Татарстана назвал количество жертв, рассказал, какие меры принимаются и лично прошел по разгромленным помещениям школы.

Как же выглядела реальная картина утренних событий?

19-летний житель Казани Ильназ Галявиев утром проснулся и пошел к гимназии, чтобы посмотреть расписание уроков. Примерно в 7.45 он прошел в здание, слева от входа было вывешено расписание. В это время к нему подошла женщина-вахтер и сообщила, что он не является учеником школы и не имеет права просматривать расписание занятий.

Галявиев покинул образовательное учреждение, вернулся домой, взял оружие и снова направился по улице к школе. Ружье при этом он никуда не прятал. Возле гимназии он увидел девочку, которой на вид было 16 лет, и выстрелил в нее из ружья, но не попал. Вахтер, заметив у двери человека с оружием, среагировала на ситуацию быстро: она успела закрыть дверь и нажать на тревожную кнопку. Но дверь была стеклянная, нападавший выстрелил в нее, дверь была разбита, вахтер ранена. В это время руководство школы по системе оповещения успело предупредить всех, кто находился в здании, об опасности.

В фойе школы Галявиеву встретился мужчина, в которого он выстрелил и ранил его. Затем злоумышленник повернул налево и заложил взрывное устройство возле двери первого попавшегося классного кабинета. Привел его в действие и побежал на второй этаж, где зашел в первый попавшийся класс. В классе дети спрятались под партами, учитель не прятался. Галявиев начал в них стрелять.

Потом он попытался захватить детей в заложники, усадив их у окна и потребовав не выходить. В это время из окон школы выпрыгнули два человека.

Сигнал с тревожной кнопки ушел в отдел полиции. Первыми на место трагедии в течение считанных минут прибыли рядовые сотрудники патрульно-постовой службы. Они обезвредили и задержали подозреваемого, а затем увезли его в отделение. Действия по инструкции учителей и полицейских помогли избежать еще большего количества жертв. Страшно представить, сколько еще детей могло погибнуть — как выяснилось позже при обыске у Галявиева, он готовился к преступлению очень серьезно.

К гимназии немедленно съехались машины экстренных служб. Школу дети покидали через поле, расположенное позади образовательного учреждения. Также спасатели спускали детей по пожарной лестнице. Уже в 10.20 на место трагедии выехал Президент Татарстана Рустам Минниханов. В 10.30 начала свою работу горячая линия. Таким образом, вся ситуация стала ясна менее чем через час — ее прокомментировал Президент республики, рассказав о количестве жертв и первых принимаемых мерах. После этого волна фейков резко пошла на спад и начавшаяся было в городе паника быстро сошла на нет.

Между тем информационная волна затронула все население республики без исключений. Во многом эта волна состояла из фейков и попыток поймать хайп, что создавало вал непроверенной информации и вызывало панические настроения. Особенно это касалось родителей, чьи дети находились в это время в школах и детских садах. Люди ориентировались на первую информацию, которую увидели в соцсетях и мессенджерах, не дожидаясь появления официальных данных. Но быстрые действия власти и силовых структур помогли предотвратить нарастание кризиса. Известно, что сейчас правоохранительные органы работают с распространителями фейков — современные технические средства дают возможность быстро их установить.

По данным на 16.30, в результате теракта погибли девять человек. Это семеро учеников 8-го класса — четыре мальчика и три девочки, а также две женщины-учителя — учитель английского языка и учитель начальных классов. Пострадавших с ранениями различной степени тяжести насчитывается 21 человек (12 мальчиков, девять девочек).

Что известно о «казанском стрелке»?

Ильназ Галявиев родился 11 сентября 2001 года в среднестатистической семье. Отец работал водителем мусоровоза, мать — кассиром в банке, старший брат — студент КФУ, ранее он тоже окончил гимназию №175. При анализе социальных сетей было установлено, что Галявиев 4 мая 2021 года создал Telegram-канал «Бог», подписчиков у которого нет и не было. 6 мая 2021 года опубликовал в канале заявление, что является Богом. 11 мая 2021 года в 8.57 выложил свое фотоизображение в маске и подписал его следующим образом: «Сегодня убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь».

К преступлению стрелок готовился основательно. В ходе обыска по месту жительства Галявиева в зале на полу были обнаружены вещества, применявшиеся для изготовления взрывчатки. А также два ноутбука, планшет, системный блок. Ружье он приобрел менее месяца назад в Республике Марий Эл за 30 тыс. рублей, предварительно получив разрешение. Отец Галявиева утверждает, что три года назад тот проходил лечение головного мозга.

По факту нападения на школу СУ СК РФ по РТ было возбуждено уголовное дело. ИА «Татар-информ» продолжает следить за развитием событий.