За убийство Даши Максимовой и нападения на девушек Игорь Птицин получил пожизненный срок

Верховный суд Татарстана поставил точку в резонансном деле о жестоком убийстве Даши Максимовой и нападении на других девушек. На скамье подсудимых оказался 50-летний житель Казани Игорь Птицин. Именно его обвиняют в убийстве трех девушек, в том числе Максимовой, и нападении еще на четверых.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Судебные разбирательства проходили в закрытом режиме и завершились в кратчайшие сроки. Услышать решение суда сегодня пришли десятки представителей СМИ, близкие и родные Даши Максимовой.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Если я сначала сомневалась, в том, что убийство моей дочери совершил Игорь Птицин, то сегодня у меня уже не осталось никаких сомнений. Есть еще 29 недоказанных эпизодов, в которых он признался. И знаете, то как он об этом рассказывает, повергло меня в шок. Он как будто показывал экскурсию по местам преступлений», – поделилась с корреспондентом агентства мать Даши Марина Максимова.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Перед началом оглашения приговора Марина Максимова заявила, что хотела бы для Птицина смертной казни.

«В тот день, перед тем как уйти из дома, Даша обняла отца и сказала: "Папа, я хочу жить". На что он ей ответил: "Доченька, у тебя вся жизнь впереди"», – расплакалась мама Даши.

Решение Верховного суда РТ было очевидным. Игоря Птицина приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Остаток жизни он проведет в колонии особого режима.

Кроме того, суд обязал Птицина выплатить компенсацию морального ущерба пострадавшим в пять миллионов рублей. Также ему назначили принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Напомним, что все нападения произошли с 2009 по 2017 год вблизи озера Глубокое. Свою вину Игорь Птицин признал, просил суд назначить максимальное наказание.