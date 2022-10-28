За убийство Даши Максимовой и нападения на девушек Игорь Птицин получил пожизненный срок
Верховный суд Татарстана поставил точку в резонансном деле о жестоком убийстве Даши Максимовой и нападении на других девушек. На скамье подсудимых оказался 50-летний житель Казани Игорь Птицин. Именно его обвиняют в убийстве трех девушек, в том числе Максимовой, и нападении еще на четверых.
Судебные разбирательства проходили в закрытом режиме и завершились в кратчайшие сроки. Услышать решение суда сегодня пришли десятки представителей СМИ, близкие и родные Даши Максимовой.
«Если я сначала сомневалась, в том, что убийство моей дочери совершил Игорь Птицин, то сегодня у меня уже не осталось никаких сомнений. Есть еще 29 недоказанных эпизодов, в которых он признался. И знаете, то как он об этом рассказывает, повергло меня в шок. Он как будто показывал экскурсию по местам преступлений», – поделилась с корреспондентом агентства мать Даши Марина Максимова.
Перед началом оглашения приговора Марина Максимова заявила, что хотела бы для Птицина смертной казни.
«В тот день, перед тем как уйти из дома, Даша обняла отца и сказала: "Папа, я хочу жить". На что он ей ответил: "Доченька, у тебя вся жизнь впереди"», – расплакалась мама Даши.
Решение Верховного суда РТ было очевидным. Игоря Птицина приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Остаток жизни он проведет в колонии особого режима.
Кроме того, суд обязал Птицина выплатить компенсацию морального ущерба пострадавшим в пять миллионов рублей. Также ему назначили принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.
Напомним, что все нападения произошли с 2009 по 2017 год вблизи озера Глубокое. Свою вину Игорь Птицин признал, просил суд назначить максимальное наказание.