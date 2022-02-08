Прокурор Татарстана: «Нужно добиться решения самых чувствительных проблем людей»

К чему может привести разделение школьных классов на «элитные» и «обычные», рост преступности в эпоху цифровизации, как татарстанцам добиваться своевременных выплат зарплаты или положенного им по закону жилья, – об этом и многом другом на итоговой коллегии надзорного ведомства рассказал гпрокурор Татарстана Илдус Нафиков.

В 2021 году сотрудники прокуратуры РТ выявили более десятка тысяч нарушений Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

За прошлый год в органы прокуратуры республики поступило почти сто тысяч обращений от татарстанцев. Сотрудники ведомства выявили более десятка тысяч нарушений и проделали большую работу по обеспечению республиканского законодательства и решению насущных проблем жителей республики, которые касались самых разных сфер: начиная от социальной поддержки, заканчивая экологическими вопросами.

«Практически в каждом случае было найдено эффективное и законное решение по ряду вопросов. Работа продолжается. Отмечу, что доверие населения к прокурорам остается на высоком уровне», – выступая на итоговой коллегии надзорного ведомства, отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в Татарстане особое внимание всегда уделялось защите социально-уязвимых категорий граждан: ветеранов, инвалидов, пенсионеров и несовершеннолетних. По словам Президента республики, благодаря мерам прокурорского реагирования, десятки тысяч татарстанцев смогли получить зарплату, восстановить права на жилье, добиться выдачи лекарственных препаратов.

Рустам Минниханов подчеркнул, что в Татарстане особое внимание всегда уделялось защите социально-уязвимых категорий граждан Фото: president.tatarstan.ru

«Детей воспитывают Интернет и улица»

Более подробно об итогах работы ведомства рассказал прокурор республики Илдус Нафиков. В начале своего выступления он вспомнил о самой страшной трагедии прошлого года, которая произошла в Казанской школе № 175, и обозначил ряд серьезнейших проблем в сфере защиты и обеспечения прав несовершеннолетних.

«Уже длительное время система образования находится под давлением рейтинговых механизмов оценки. Школы оцениваются преимущественно по высшим достижениям. Работа с детьми сконцентрирована в двух противоположных группах – либо самых талантливых, либо "трудных", а большинство подростков предоставлены сами себе, что ощущается ими как проявление социальной несправедливости», – считает спикер.

По его словам, разделение учебных заведений и даже классов внутри одной школы на «элитные» и «обычные» приводит к тому, что одни ученики окружены вниманием и заботой, в то время как другие чувствуют свою ненужность и отсутствие перспектив.

«При этом педагоги дистанцировались от воспитательно-профилактической деятельности и переложили всю ответственность на родителей. У последних времени и сил хватает, как правило, только на работу. В результате детей воспитывают Интернет и улица. Данную ситуацию нужно переломить. Для этого необходимо резко повысить роль и статус учителя», – подчеркнул прокурор.

Прокурор республики Илдус Нафиков подробно рассказал об итогах работы ведомства Фото: president.tatarstan.ru

Нафиков добавил, что для решения данных проблем необходимо вплотную заняться обеспечением доступного образования. Несмотря на то, что ежегодно в республике строится больше школ, чем где-либо в России, за исключением Москвы и Петербурга, ряд школ Татарстана остаются переполненными, а другие стоят полупустыми. Прокурор заметил, что нуждаемость в образовательной инфраструктуре необходимо рассчитывать уже на стадии планирования жилой застройки.

Пристальное внимание необходимо обратить и на сферу семейного образования, считает глава ведомства. На сегодняшний день в Татарстане 1978 детей обучаются на дому, что почти на 800 учеников больше, чем годом ранее. По словам Нафикова, такая форма обучения часто негативно сказывается на качестве знаний и социальных навыках ребенка. Поэтому она должна применяться только в исключительных случаях.

«Недостаточное внимание к данной проблематике создает почву для вовлечения подростков в экстремизм, разрушения их социальной адаптации. Так, в прошлом году служебный подлог со стороны должностного лица в Альметьевском районе Татарстана, фальсификация результатов промежуточной аттестации ребенка, создали предпосылки для убийства им своей матери», – отметил прокурор.

Треть преступлений в республике – кража денег через Интернет

Отдельный блок в своем выступлении Нафиков посвятил безопасности в цифровом пространстве. По его словам, одной из важнейших проблем в этой области является анонимность пользователей. Она приводит к возникновению иллюзий вседозволенности. В результате целые сегменты Интернета в настоящее время являются преступными торговыми площадками, рассадниками экстремизма и фэйковой информации.

В связи с этим Нафиков обратился к представителям уполномоченных органов с поручением проработать возможность включения в уставы образовательных учреждений норм, которые ограничивали бы использование интернета в школах — за исключением случаев, когда того требует учебный процесс.

В целом, цифровизация набирает большие обороты, заметил прокурор республики. Вслед за развитием электронных финансовых и платежных инструментов заметно изменилась и структура преступности. Треть зарегистрированных в республике уголовных преступлений за прошлый год составили хищения денег через Интернет или мобильные телефоны.

Министерством внутренних дел по РТ расследовано наибольшее число преступлений в сфере информационных технологий в Приволжском федеральном округе Фото: president.tatarstan.ru

«Столь стремительное развитие социальной инженерии потребовало от правоохранительных органов существенно перестроить работу. В итоге нашим Министерством внутренних дел расследовано наибольшее число преступлений в сфере информационных технологий в Приволжском федеральном округе. На сегодняшний день разработан комплекс инструментов, позволяющих вскрыть криминальные процессы, проходящие в сети Интернет. Уверен, что в 2022 году будут достигнуты определенные положительные результаты», – поделился успехами Нафиков.

Что касается вопросов борьбы с оборотом наркотиков, прокурор Татарстана особенно подчеркнул, что за прошлый год в республике на треть выросло число отравлений запрещенными веществами, а количество погибших в результате их употребления увеличилось в полтора раза.

«Значит система профилактики наркомании работает не в полную мощность. Каждый десятый уклонист от прохождения лечения наркозависимости в 2021 году избежал административной ответственности. Доля взысканных штрафов за правонарушения, связанные с наркотиками, составила всего 15 %», – рассказал глава ведомства.

Он отметил, что для решения данной проблемы необходимо обеспечить неотвратимость наказания для участников наркооборота, своевременно принимать меры по лишению наркоманов прав на управление автомобилем и владение оружием.

Квартиры для детей-сирот, аварийное жилье и долевое строительство

Никуда не делись в прошлом году и проблемы защиты социальных прав граждан и жилищного обеспечения нуждающихся, отметил Нафиков. Как показала работа ведомства, зачастую должностные лица пренебрегают очередностью предоставления жилья, а порою и вовсе «забывают» указать в списках того, кому жилье полагается по закону.

За 2021 год прокуратура Татарстана пресекла свыше трехсот случаев ущемления жилищных прав детей-сирот Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Глава ведомства поделился небольшой статистикой: за 2021 год прокуратура Татарстана пресекла свыше трехсот случаев ущемления жилищных прав детей-сирот. В суды направили почти 280 исковых заявлений, внесли ряд представлений, по которым виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Всего на сегодняшний день в республике право на получение жилья имеют 1035 сирот, годом ранее их было почти на 500 больше. В 2022 году на эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено 915 тыс. рублей, в прошлом году – 895 тыс. рублей.

«Несмотря на ежегодное увеличение объемов денежных средств, выделяемых на закупку жилых помещений для выпускников детских домов, Министерство образования и науки республики в ряде случаев запаздывает с оформлением документов», – отметил спикер и заверил, что проведение проверок в данной сфере продолжится и в этом году.

Работа в сфере переселения граждан из аварийного жилья, наоборот, идет с опережением графика, поделился Нафиков. Этап расселения, запланированный до конца 2022 года, уже реализован на 78%.

Кроме того, благодаря активному содействию сотрудников прокуратуры, определенные положительные результаты достигнуты и при обеспечении прав дольщиков. В минувшем году введено в эксплуатацию 9 долгостроев, восстановлены права 2,5 тысячи жильцов. И даже несмотря на то, что теперь деньги граждан привлекаются через эксроу-счета, прокуроры не должны расслабляться, подчеркнул глава надзорного ведомства: надо усилить надзор за теми зданиями, которые строятся по прежним схемам, а также пресекать на корню злоупотребления при использовании банками этих денег.

Погашено 638 млн долгов по зарплатам, осталось еще 245 млн

Отдельно глава надзорного ведомства остановился на обеспечении трудовых прав жителей республики. В 2021 году после вмешательства и проверки прокуратуры в Татарстане было выявлено порядка 7 тыс. случаев нарушений в сфере трудового законодательства, пресечены факты незаконных увольнений, изменений условий трудовых договоров, выплат заработной платы ниже минимального размера.

«На сегодняшний день недостаточно применяются такие меры реагирования как обращение за защитой трудовых прав в суд и дисквалификация нерадивых руководителей» Фото: president.tatarstan.ru

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования за год было погашено 638 млн рублей долгов по заработной плате. Однако вопросы оплаты труда в республике все еще остаются довольно острыми. Татарстан бьет антирекорды по задолженностям по заработной плате в округе, которая составила уже порядка 245 млн рублей.

Как отметил сам Нафиков, по-прежнему сохраняется существенная задолженность перед работниками стратегического предприятия – Казанского завода синтетического каучука. Тревогу вызывает и крупный долг сотрудникам лениногорского предприятия «СпецСтройСервис».

«На сегодняшний день недостаточно применяются такие меры реагирования как обращение за защитой трудовых прав в суд и дисквалификация нерадивых руководителей. Совместно с арбитражными управляющими активизируйте работу по должникам в стадии банкротства», – обратился к коллегам прокурор РТ.

Что касается вопросов промышленной безопасности и охраны труда, Нафиков отметил, что в Татарстане расположено значительное количество крупных предприятий, сложных производств, ведется активная разработка нерудных материалов, в том числе подземным способом, что накладывает дополнительную ответственность за эффективность прокурорского надзора по этим направлениям.

«Еще одной серьезной для нашей республики проблемой остается пожарная безопасность. В 2021 году в огне погибли более 160 человек. Главные проблемы связаны с формальным проведением техобслуживания газового оборудования и дымоходов, недостаточной профилактической работой с населением. Необходимо максимально усилить надзор за деятельностью уполномоченных органов», – отметил глава ведомства.

«Нужно добиться решения самых чувствительных проблем людей»