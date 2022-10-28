Казанцу, убившему Дарью Максимову, прокуратура запросила пожизненный срок

Елена Саляхова / «Татар-информ»

В Верховном суде Татарстана начались прения по делу об убийстве Дарьи Максимовой и нападении на других девушек. На скамье подсудимых – 50-летний житель Казани Игорь Птицин.

Птицину предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям: в убийстве и покушении на него, а также в покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Все эпизоды, как установило следствие, были совершены с 2009 по 2017 год. Три девушки, в том числе Даша Максимова, были убиты, еще семь – пострадали.

Процесс стартовал в августе этого года и проходил в закрытом режиме. За это время суд допросил выживших после нападений девушек и десятки свидетелей. Сегодня до начала процесса корреспонденту агентства удалось поговорить с матерью Даши Мариной Максимовой. Женщина рассказала, что Птицин свою вину полностью признал, однако, почему он пошел на преступления – вопрос остался открытым.

«Я взяла с собой сегодня фотографию своей дочери. Хочу ему показать ее и спросить, зачем? Зачем он убил мою дочь? Он сказал, что когда уходил с места преступления, Даша шевелилась. Но она была мертва уже после первого удара», – сказала мать Даши Максимовой.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Она добавила, что Птицин ударил ее дочь по голове более восьми раз. Выжить после такого у девушки не осталось никакого шанса.

«Я ему показала фотографии с материалов дела. На ней не осталось живого места…», – вспоминает подробности суда Марина Максимова.

Позицию государственного обвинения в прениях представлял прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Птицина попросили признать виновным по всем эпизодам и назначить ему пожизненный срок лишения свободы. Кроме того, прокуратура попросила назначить Птицину амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

Решение Верховного суда Игорь Птицин выслушает в ближайшее время.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани задержали подозреваемого в убийстве Даши Максимовой. Тело девушки было найдено в лесу недалеко от озера Глубокое в августе 2011 года.

Раскрыть убийство удалось 11 лет спустя с помощью новейших методик. 11 лет спустя с момента смерти Даши криминалисты исследовали вещественные доказательства и обнаружили на них следы Птицина. На тот момент его подозревали в другом преступлении. Экспертиза подтвердила полное совпадение ДНК.

Игоря Птицина задержали. Советский районный суд Казани на время следствия отправил его в СИЗО.