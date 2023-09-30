Более 100 тыс. беженцев из Карабаха прибыли в Армению

Из Нагорного Карабаха в Армению эвакуировались 100 417 беженцев. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь Премьер-министра Армении Назели Багдасарян, сообщает издание News.am.

В страну прибыли 21 043 транспортных средства. Из числа перемещенных лиц регистрацию уже прошли 81 139 человек, пояснила Багдасарян.

До последней эскалации Карабахского конфликта число жителей непризнанной республики Арцах оценивалось примерно в 120 тыс. человек. После так называемых «антитеррористических мероприятий локального характера», которые Азербайджан проводил 19-20 сентября, власти Карабаха капитулировали.

Было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии непризнанной республики. Позднее Президент Арцаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждал ситуацию с Президентом РФ Владимиром Путиным. В Баку позднее заявили о создании спецгруппы по интеграции Карабаха. Совет безопасности Армении анонсировал переговоры Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Испании в начале октября.

Вместе с тем Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН из-за предполагаемого нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха.