В Нагорном Карабахе задержан экс-глава правительства Рубен Варданян

В Азербайджане военные задержали экс-госминистра непризнанной НКР Рубена Варданяна. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Тина Канделаки, которая назвала Варданяна своим другом.

В подтверждение своих слов она привела заявление супруги Варданяна Вероники Зонабенд.

Источник ТАСС уточняет, что Рубен Варданян был задержан на границе Азербайджана при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении. Однако причину ареста он не назвал.

Напомним, Варданян - основатель компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». В сентябре 2022 года Варданян сообщил, что отказывается гражданства РФ и переезжает в Нагорный Карабах.

В ноябре 2022 бизнесмен был назначен госминистром Нагорно-Карабахской Республики (НКР), но уже в феврале 2023 года был освобожден от данной должности.