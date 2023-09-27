Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нагорном Карабахе задержан экс-глава правительства Рубен Варданян
В Азербайджане военные задержали экс-госминистра непризнанной НКР Рубена Варданяна. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Тина Канделаки, которая назвала Варданяна своим другом.
В подтверждение своих слов она привела заявление супруги Варданяна Вероники Зонабенд.
Источник ТАСС уточняет, что Рубен Варданян был задержан на границе Азербайджана при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении. Однако причину ареста он не назвал.
Напомним, Варданян - основатель компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». В сентябре 2022 года Варданян сообщил, что отказывается гражданства РФ и переезжает в Нагорный Карабах.
В ноябре 2022 бизнесмен был назначен госминистром Нагорно-Карабахской Республики (НКР), но уже в феврале 2023 года был освобожден от данной должности.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа