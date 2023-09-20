Военный эксперт Леонков: Достигнуто соглашение о расформировании армии Нагорного Карабаха

Достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Степанакерт: достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Карабаха и выводе тяжелой техники», — написал эксперт.

Upd. (12.24): Министерство обороны Азербайджана заявило, что при участии российских миротворцев заключено соглашение о приостановке операции в Карабахе 20 сентября с 12.00 по Москве, передает ТАСС.

Представители Нагорного Карабаха и Азербайджана проведут встречу в городе Евлахе 21 сентября. На ней будут обсуждаться вопросы «реинтеграции» и обеспечения прав и безопасности армян, проживающих в регионе, сообщает портал News.am со ссылкой на инфоцентр Нагорного Карабаха.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился накануне, 19 сентября. По данным омбудсмена Армении Анаит Манасян, за это время погибли 32 человека, еще более 200 получили ранения.