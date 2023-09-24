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Пашинян и Алиев проведут переговоры в Испании в начале октября
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Азербайджана Ильхам Алиев должны 5 октября провести переговоры в испанском городе Гранада. Об этом сообщает Совет безопасности Армении, передает ТАСС.
Подготовкой встречи лидеров двух закавказских стран займутся секретарь армянского Совбеза Армен Григорян и помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Предварительные консультации состоятся 26 сентября в Брюсселе.
Предполагается, что в консультациях также примут участие «советники Президента Франции [Эмманюэля] Макрона, канцлера Германии [Олафа] Шольца, председателя Евросовета Шарля Мишеля».
Upd. (16.52): После «антитеррористической операции», которую Азербайджан проводил 19-20 сентября, Нагорный Карабах капитулировал. Было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии непризнанной республики. Ситуацию Премьер-министр Армении обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным. В Баку позднее заявили о создании спецгруппы по интеграции Карабаха.
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