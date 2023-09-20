Нагорный Карабах капитулировал перед Азербайджаном

Минобороны Азербайджана сообщила, что была достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий, сообщает РИА Новости.

Согласно условиям, расположенные в Карабахском районе формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования должны сложить оружие.

Они оставят боевые позиции и воинские посты, полностью разоружатся и покинут территорию Азербайджана.

Параллельно сдается все вооружение и тяжелая техника. Реализацию этих процессов обеспечат в координации с миротворцами РФ.