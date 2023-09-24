В Азербайджане создали спецгруппу по интеграции Карабаха

Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Об этом заявил советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев в интервью изданию Politico.

По его словам, создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных аспектов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости.

«Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире. Но теперь это в прошлом. В этих обстоятельствах шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше», – добавил Гаджиев.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжили выполнять свои функции в Карабахе.

Позднее при посредничестве командования российского миротворческого контингента между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о полном прекращении огня.