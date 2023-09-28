В Нагорном Карабахе сообщили о прекращении существования непризнанной республики

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики, сообщает 24News.am.

Согласно указу, Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, предписано ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности остаться.

Также бывший министр иностранных дел непризнанного Нагорного Карабаха, советник президента непризнанной республики Давид Бабаян принял решение сдаться властям Азербайджана.

Накануне в Азербайджане военные задержали экс-госминистра непризнанной НКР Рубена Варданяна. Он был задержан на границе Азербайджана при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжили выполнять свои функции в Карабахе.

Позднее при посредничестве командования российского миротворческого контингента между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о полном прекращении огня.