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В Нагорном Карабахе сообщили о прекращении существования непризнанной республики
Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики, сообщает 24News.am.
Согласно указу, Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года.
Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, предписано ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности остаться.
Также бывший министр иностранных дел непризнанного Нагорного Карабаха, советник президента непризнанной республики Давид Бабаян принял решение сдаться властям Азербайджана.
Накануне в Азербайджане военные задержали экс-госминистра непризнанной НКР Рубена Варданяна. Он был задержан на границе Азербайджана при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении.
Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжили выполнять свои функции в Карабахе.
Позднее при посредничестве командования российского миротворческого контингента между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о полном прекращении огня.
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