Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает ТАСС со ссылкой на армянское Правительство.

Главной темой для обсуждения стала обстановка в Нагорном Карабахе. Кроме того, затрагивались вопросы двусторонних отношений.

Как отметили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин заявил о завершении острой фазы конфликта и приветствовал договоренность о прекразении боевых действий, достигнутую при посредничестве российских миротворцев. Он напомнил, что завтра, 21 сентября, пройдут переговоры между представителями Баку и Степанакерта.

Напомним, что накануне Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Поводом для них послужило, по заявлениям Минобороны страны, усиление боевых позиций сил Армении и обстрел позиций азербайджанских военных. В результате обострения конфликта погибли минимум 32 человека и еще более 200 получили ранения.

Сегодня стало известно о достигнутом соглашении по приостановке боевых действий..