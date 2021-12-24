Bloomberg: Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной

Россия во время подготовки к переговорам по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами продолжает стягивать военную технику на границу с Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на британскую аналитическую компанию Jane's.

Аналитики компании, основываясь на спутниковых снимках, отмечают, что с ноября к границе с Украиной были переброшены новые танки, артиллерия и системы противовоздушной обороны.

По словам специалистов, на сделанных из космоса фотографиях рядом с техникой запечатлено не так много военных. Однако они уверены, что при необходимости власти России способны быстро и скрытно усилить эту группировку, перебросив войска железнодорожным или воздушным транспортом.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. По данным СМИ, Президент США Байден поручил за четыре недели предотвратить возможное вторжение РФ на Украину.

При этом на традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток. В Соединенных Штатах пояснили, что не готовы согласиться с теми из предложений по безопасности, которые затрагивают этот вопрос.