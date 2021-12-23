Белый дом не подтвердил достижения договоренности о переговорах России и США в Женеве

Договоренность о проведении в Женеве переговоров между Россией и Соединенными Штатами по гарантиям безопасности пока не достигнута. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки, передает РБК.

«Не было окончательной договоренности о том, где будет проводиться встреча и в какое время», — отметила представитель Белого дома. При этом она уточнила, что сейчас обсуждение этого вопроса продолжается.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что американская сторона готова приступить к обсуждению гарантий безопасности уже в январе.

Ранее российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО и опубликовал их. Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Штаты выразили готовность начать обсуждение гарантий безопасности.

На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток. При этом в Соединенных Штатах пояснили, что не готовы согласиться с предложениями по безопасности, которые затрагивают Североатлантический альянс.