Белый дом: США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО

Соединенные Штаты не готовы согласиться с предложениями России по гарантиям безопасности, которые затрагивают Североатлантический альянс, но допускают рассмотрение других инициатив. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки, передает ТАСС.

«Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет», — подчеркнула представитель Белого дома.

При этом Псаки обратила внимание на то, что НАТО — «оборонительный альянс, а не агрессивный». «Нет никаких доказательств, которые позволили бы предположить обратное, со стороны как США, так и других членов НАТО», — уточнила она.

Вместе с тем представитель Белого дома заметила, что в текущей ситуации американская администрация считает правильным путем проведение переговоров с Россией.

Ранее российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО и опубликовал их. На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток.