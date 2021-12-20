Байден поручил предотвратить возможное «вторжение» России на Украину

Президент США Джо Байден поручил руководству по национальной безопасности сдержать готовящееся вторжение России на Украину, которое якобы готовится, используя для этого все возможные инструменты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал CNN.

«Мы просчитали все необходимые шаги, однако в нашем распоряжении есть только около четырех недель, чтобы осуществить их», — сказал собеседник CNN.

Как сообщает издание, Джо Байден опасается, что повторится сценарий 2014 года – тогда возвращение Крыма в состав России «застигло США и ЕС врасплох».

Окружение американского лидера подчеркивает, что санкции против Москвы, введенные в 2014 году, были направлены на то, чтобы сдерживать среднесрочные и долгосрочные конкретные государственные компании.

«Предлагаемые в настоящее время варианты, напротив, будут подавляющими, немедленными и повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и их финансовой системы», — подчеркивают они.

Тему «российской агрессии» постоянно поднимают западные страны. В последнее время иностранные СМИ заговорили о «подготовке Россией вторжения на Украину». Так, недавно обозреватель Bloombergзаявил, что нападение России на Украину положит конец «Северному потоку-2».

Москва отвергала эти обвинения неоднократно и связывала их с тем, что НАТО хотят разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы.