Песков: Путину доложили о диверсантах ВСУ под Белгородом, идет работа по их выдавливанию

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Сейчас, по его словам, ведется работа по «выдавливанию» диверсантов с российской территории.

«Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили Президенту РФ – верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы», – приводит комментарий Пескова РИА Новости.

Он также заверил, что у российских сил на месте достаточно сил и средств, чтобы побороть диверсионную группу.

Целью диверсии Песков назвал желание «отвлечь внимание от бахмутского направления», и таким образом минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска.

Напомним, о взятии города стало известно в конце минувшей недели – сначала об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а позднее подтвердили в Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня признал, что на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. По его данным, Вооруженные силы РФ вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации ДРГ. Об «ожесточенном бое с украинской ДРГ» до этого сообщали телеграм-каналы.