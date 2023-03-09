Белгородский губернатор Гладков заявил о завершении строительства «засечной черты»

В Белгородской области завершено строительство укреплений «засечной черты». Об этом в прямом эфире, организованном на местном телевидении и в социальных сетях, рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что фортификационные сооружения у границы были достроены зимой 2023 года. «Мы ее („засечную черту“ — прим. Т-и) завершили. Завершили уже давно», — заявил Гладков.

При этом, по словам чиновника, потраченные на строительство 10 млрд рублей были выделены не из областного бюджета. Вместе с тем он выразил надежду, что украинские военные оценят силу укреплений и не будут пытаться наступать на российскую территорию.

«Я надеюсь, что противник видит, в каком объеме и с каким качеством она („засечная черта“ — прим. Т-и) построена. А также, что она окажет свое результативное действие, чтобы не пустить врага на нашу территорию», — подчеркнул глава области.

Впервые о строительстве «засечной черты», названной по аналогии с Белгородской чертой XVII века, Вячеслав Гладков сообщил во второй половине ноября прошлого года. Позднее он опубликовал фотографии строящихся сооружений.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года, граничащие с этой страной регионы регулярно подвергаются обстрелам. Там бессрочно введен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. Кроме того, осенью глава государства установил средний уровень реагирования на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.