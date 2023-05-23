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Более 70 террористов уничтожены в Белгородской области, остатки отброшены на Украину
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На территорию Украины были отброшены остатки прорвавшихся в Белгородскую область националистов, сообщает РИА Новости.
В процессе сражения были ликвидированы более 70 террористов, а также 4 боевые машины пехоты и 5 пикапов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что при обстрелах в Белгородской области накануне пострадали 12 человек.
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