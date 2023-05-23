Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: Минобороны показало технику украинской ДРГ, уничтоженной в Белгородчине
Министерство обороны России опубликовало кадры с места уничтожения украинской ДРГ, атаковавшей накануне Белгородскую область.
Напомним, заход украинской ДРГ на территорию региона произошел накануне. По данным Минобороны, было уничтожено 70 террористов, остатки отброшены на Украину. При атаке пострадало 12 мирных жителей области.
Сегодня губернатор Белгородской области объявил о снятии режима контртеррористической операции, введенного накануне.
Видео: Минобороны России
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»