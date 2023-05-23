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Политика 23 мая 2023 20:19

Видео: Минобороны показало технику украинской ДРГ, уничтоженной в Белгородчине

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Министерство обороны России опубликовало кадры с места уничтожения украинской ДРГ, атаковавшей накануне Белгородскую область.

Напомним, заход украинской ДРГ на территорию региона произошел накануне. По данным Минобороны, было уничтожено 70 террористов, остатки отброшены на Украину. При атаке пострадало 12 мирных жителей области.

Сегодня губернатор Белгородской области объявил о снятии режима контртеррористической операции, введенного накануне.

Видео: Минобороны России

#Минобороны #всу #Белгородская область
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