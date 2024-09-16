Батюшка-контрактник из Казани: «Решил разделить с бойцами их тяготы и лишения»

«Передо мной были достойные примеры духовников и священников»

Клирик храма Рождества Христова Казани иерей Ростислав Икрамов находится на передовой. Со связью там, понятное дело, проблемы, поэтому наш разговор постоянно прерывался. Сейчас он вместе со своей штурмовой бригадой находится на авдеевском направлении.

Когда началась СВО, духовенство Татарстанской митрополии оказалось в числе первых, кто начал собирать и отвозить гуманитарные грузы на фронт, рассказывает отец Ростислав.

«Еще не было мобилизации, мы уже возили гуманитарку. Мы одни из первых, кто стал отправлять генераторы, бензопилы и медикаменты. Мы привозили помощь бойцам, пациентам госпиталя и мирным жителям – после 21-й поездки мы перестали их считать. Затем были командировки от Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Мы ездили окормлять военнослужащих. Длились эти командировки месяц, иногда два. Таких поездок у меня было шесть, я побывал в Луганске, Херсонской области, Запорожье, Донецке», – рассказал отец Ростислав.

Сбор гуманитарной помощи был организован по благословению митрополита Кирилла, почеркнул отец Ростислав.

«Благодаря этому человеку, в принципе, все и началось. Мы кинули клич о сборе всего необходимого, начиная от медикаментов, заканчивая какими-то бытовыми мелочами. Конечно, были и крупные пожертвования, приносили генераторы. Это был целый период нашей жизни – интересный, увлекательный. Постоянно в дороге, постоянно на связи с военнослужащими. Кто-то пытался передать через нас посылку, кто-то целенаправленно какому-то подразделению просил передать гуманитарную помощь. Так мы знакомились с нашей армией, с нашими военнослужащими. Перед глазами до сих пор лица многих людей, которые были благодарны нашей помощи, кого-то из них с нами уже нет, к сожалению. Они погибли воинами, героями. Кто-то из тех, кому мы помогли, тогда еще были простыми солдатами, а сейчас уже служат прапорщиками и старшинами, они пользуются непререкаемым авторитетом среди военнослужащих», – делится иерей Ростислав Икрамов.

И вот недавно стало известно, что в жизни отца Ростислава начался совсем другой этап – он подписал контракт с Министерством обороны России по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

«Служу я уже 15 лет. В 22 года я стал священником, когда закончил семинарию. Это решение я принял еще будучи подростком. Передо мной были достойные примеры духовников, священников, которые воодушевили меня и побудили пойти по этому пути», – рассказывает он.

Отец Ростислав ездит на передовую со своими духовными братьями священниками Василием Имуковым, Ярославом Филлиповым и Андрем Зиньковым.

«Контракт с Минобороны – это логическое продолжение нашей духовной миссии, которую мы осуществляли с начала боевых действия на Донбассе. Когда мы приехали в очередную командировку, состоялся разговор с солдатом. Он сказал: “Вы, конечно, молодцы, что приехали, благословили нас на ратные подвиги. Но потом-то вы домой поедете в свои чистые постели, а мы остаемся здесь”. Меня словно молнией ударило – а что мы, на самом деле, как туристы приезжаем? Поэтому и решил вступить в ряды Вооруженных Сил России, чтобы разделить с солдатами их тяготы и лишения. Ну и помочь своей Родине, своей Церкви», – объяснил свое решение он.

«Будем строить блиндажный храм»

Вместе со своими соратниками отец Ростислав собрал средства, чтобы купить «УАЗ Патриот» – автомобиль переоборудовали в передвижной храм.

«В нем мы перевозим церковную утварь, иконы, флаги, все необходимое для совершения таинств и богослужений. На нем мы ездим по подразделениям. Сейчас планируем построить блиндажный храм на авдеевском направлении, в нем будут проходить литургии и молебны, панихиды, как и в любом храме», – рассказывает отец Ростислав о своих планах.

«Одна из интересных историй произошла недавно. Некрещеный солдат во время боя дал обещание сам себе, что примет крещение.

«Но ему негде было креститься – у него не было возможности посетить храм, церкви находились вдали от населенных пунктов, где дислоцировался его отряд. Представьте, каково было его удивление, когда приехал священник. Он сразу подбежал ко мне, изъявил желание окреститься. Мы с ним долго разговаривали. После этого я несколько раз виделся с ним, давал литературу, говорил о вере. Человек очень серьезно настроился ходить в храм после возвращения домой», – рассказал отец Ростислав.

В окопах, как известно, атеистов нет, но и там, так же как и в мирной жизни, отмечает отец Ростислав, к Богу каждый приходит своим путем.

«Кто-то из личных переживаний, когда под страхом смерти случаются откровения, и обстоятельства промысла Божьего открывают путь к молитве, – такие люди незамедлительно желают принять таинство крещения. Другие же, несмотря на боевую обстановку, приходят к Богу собственным личным решением, зачастую это следствие того, что их боевые товарищи, которых они уважают, уже являются убежденными православными верующими. Отчасти влияет и то, что в их подразделение постоянно приезжает штатный священник – капеллан, с которым они могут обсудить многие спорные и интересующие вещи. Благодаря многим факторам, люди на СВО приходят к Богу, меняют свою жизнь, стремятся к нравственности и духовной чистоте», – рассуждает иерей Ростислав.

Отец Ростислав, пробыв еще чуть больше месяца в роли капеллана, говорит, что уже полностью погрузился в жизнь на передовой.

«Впереди еще долгий год службы! Служение в Церкви – это всегда тяжкий труд, будь то обычный приход или, как здесь, с солдатами, везде своя специфика, как говорят врачи, – главное не навредить. К военным будням я привык сразу! Это благодаря предыдущим командировкам от Синодального отдела по взаимоотношению с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, но, конечно же, есть разница! Все, что было до подписания контракта с Министерством обороны, – это была подготовка! Сейчас же все серьезно, ведь я теперь военнослужащий и никто моего мнения не спрашивает, хочу я поехать в то или иное подразделение или нет, как это было раньше. Просто поступает приказ и надо выполнить задачу», – рассказал иерей Ростислав.

По словам отца Ростислава, цель военных и гражданских священников – одна и та же, разница только в условиях, в которых приходится служить: «Самое важное для священника – для военного и для гражданского – быть аккуратным с человеческими душами. Не навредить самое главное, важно воодушевить и показать путь к Богу. Ну и разделить с ним его сомнения, тяготы».

Фотографии предоставлены иереем Ростиславом Икрамовым