«Нет в наших бойцах злобы к врагу»: священник из Татарстана о том, как ездил на Донбасс

Ростислав Икрамов вернулся накануне Нового года из очередной поездки с Донбасса

Фото: страница Руслана Икрамова во «ВКонтакте»

«Обстановка напряженная, но настроение у всех боевое»

Из очередной поездки с Донбасса иерей Ростислав Икрамов вернулся накануне Нового года – 30 декабря. Два месяца он находился в зоне СВО и духовно окормлял бойцов и их командиров.

«Татар-информ» рассказывал, что Синодальный отдел Московского Патриархата, взаимодействуя с Вооруженными Силами РФ, направляет священнослужителей, которые прошли подготовку, в длительные командировки в зону СВО. Эта поездка от Синодального отдела для отца Ростислава была уже четвертой.

«Уехал я 31 октября, 2 ноября я уже был там, под Донецком. В течение нескольких дней мы готовили технику – «Ниву» и «ВАЗ» – к зимнему сезону, меняли масло», – рассказал иерей Ростислав.

Эта поездка от Синодального отдела для отца Ростислава была уже четвертой Фото: страница Руслана Икрамова во «ВКонтакте»

По словам священнослужителя, «Ниву» им предоставили для развоза гуманитарных грузов и посещения военнослужащих по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

«Эта поездка была одной из самых интересных. Мы оборудовали опорный пункт в Луганске, потом в Донецке. В этой командировке мы должны были соорудить опорный пункт для военного духовенства на Запорожском направлении. Это место, куда может приехать священник и где гуманитарная миссия может разгрузить гуманитарную помощь, где можно остановиться на несколько дней при необходимости», – объяснил отец Ростислав.

В эту поездку отец Ростислав служил, исповедовал и причащал бойцов под Новой Каховкой Фото: страница Руслана Икрамова во «ВКонтакте»

На передовой общими усилиями – духовенства и военных – обустроены и действуют полевые храмы. Есть такой и в штабе, там регулярно идут богослужения, такие же полевые храмы есть и на полигонах. В эту поездку отец Ростислав служил, исповедовал и причащал бойцов под Новой Каховкой. «Это наши мобилизованные – нижнекамцы, нурлатцы, наши ребята. Четвертый раз их посещаю, в каждый приезд. Обстановка напряженная, но у всех настроение боевое. Порадовали тем, что они, как всегда, приехав на новое место, оборудовали свой быт. С нашей помощью и с помощью других волонтеров-гуманитарщиков. Встретили нас тепло. Утром бойцы исповедались, причастились Христовых тайн. Я раздал им литературу церковную, побеседовал, пообедал с ними и вернулся назад», – рассказал отец Ростислав.

«В эту поездку крестил в Днепре бойца из Татарстана»

Как говорят, в окопах атеистов нет. И даже те, кто не нашел путь к Богу в мирной жизни, приходят к нему здесь, на передовой, рассказывает отец Ростислав. За все время своих поездок на Донбасс он крестил 147 бойцов. В последний его приезд крещение принял еще один боец из Татарстана.

«Он из Нурлата. Я крестил его на Днепре. Он залез в Днепр, а на той стороне виден был противник. Он сам ко мне подошел, сказал: “Батюшка, я хочу покреститься”. Почему решил креститься сейчас? В первую очередь это примеры верующих людей, которые рядом с ним – командиры верующие, которые и посты соблюдают. Без фанатизма, конечно, но вполне так по-христиански. Определенная атмосфера, дух в коллективе. Поэтому он увидел священника и изъявил желание креститься, принял таинство Крещения и Причастия. Этот случай меня очень порадовал. Даже если ради одного человека приехал, то не зря проделал такой путь», – говорит иерей Ростислав Икрамов.

За все время своих поездок на Донбасс он крестил 147 бойцов. В последний его приезд крещение принял еще один боец из Татарстана Фото: страница Руслана Икрамова во «ВКонтакте»

Священнослужитель много разговаривает с бойцами – очень радует его, что все они настроены на победу и никто духом не падает.

«Отрадно видеть, что боевой и моральный дух у наших земляков стойкий, можно не переживать за них. Если к истории нашей страны обращаться, мы увидим, что это не в первый раз такое происходит – подъем духа веры именно во время войны. После этого народ долго остается нравственным. Вспомните, примеры, как наши деды и прадеды после Великой Отечественной войны восстанавливали страну. Они так же, как и сегодня бойцы, крестились на фронте. Многие в тот период стали верующими. Такое не первый раз за историю нашей страны случается. Люди в первую очередь хотят победы. Каждый из них понимает, зачем он там находится. Лишены они всяких третьих мнений, мотивированы на победу, знают, за что стоят. Видят поддержку из тыла – и сети плетут сегодня люди, и гуманитарную помощь передают, и посылки отправляют, и просто пользу приносят сегодня военнослужащим. Так что поддержку бойцы чувствуют, и серьезную», – рассказывает отец Ростислав.

«Они могут каждый день совершать подвиг, и для них это не будет поводом для гордости»

В военно-полевые храмы на полигонах бойцы могут прийти всегда – поставить свечи, взять литературу, а если приезжает священник, то провести там богослужение. Таких храмов несколько. По словам отца Ростислава, выглядят они очень скромно, располагаются, как правило, в блиндажах. В них все обустроено аскетично, но очень по-доброму, духовно.

«Я отметил, что нет в бойцах наших никакой агрессии, злобы нет по отношению к врагу. Есть жалость к пленным, ни разу не слышал каких-то оскорблений от наших бойцов. Люди понимают, что на той стороне заложники ситуации. И относятся к этому наши бойцы по-человечески, по-христиански. Самым серьезным впечатлением для меня стали примеры людей, которые, может быть, никогда бы в мирной жизни и не увидел, а тут познакомился с настоящими такими «тихими героями», которые достойны наград, уважения, но они очень скромные. Их много. Они могут каждый день совершать подвиг, и для них это не будет поводом для гордости», – рассказывает священнослужитель.

В военно-полевые храмы на полигонах бойцы могут прийти всегда – поставить свечи, взять литературу, а если приезжает священник, то провести там богослужение Фото: страница Руслана Икрамова во «ВКонтакте»

Поражают, говорит отец Ростислав, характеры людей на передовой. Очень много примеров героизма, о них, считает священнослужитель, еще будут рассказывать, когда все закончится.

На одном из полигонов отец Ростислав встретил бывшего американского бойца ММА Джеффа Монсона, который, как известно, теперь гражданин России и недавно принял православие. Джефф ездит по полигонам, общается с бойцами и поддерживает их моральный дух.

На одном из полигонов отец Ростислав встретил бывшего американского бойца ММА Джеффа Монсона Фото: страница Руслана Икрамова во «ВКонтакте»

Ездят в зону СВО отец Ростислав и другие священнослужители и от Татарстанской митрополии. И если сначала священнослужители и их прихожане помогали в основном военным, то сейчас везут помощь и мирным жителям Лисичанска. Бойцам – маскировочные сети, противодронную рабицу, мирным жителям – продукты и вещи.

«С первых дней начала СВО благодаря благочинному Алькеевского округа протоиерею Андрею Зинькову были скоординированы действия прихожан, предпринимателей, духовенства по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Отец Андрей по сей день оказывает неоценимую поддержку в сборе гуманитарной помощи», – рассказал иерей Ростислав Икрамов.

«С первых дней начала СВО благодаря благочинному Алькеевского округа протоиерею Андрею Зинькову были скоординированы действия прихожан, предпринимателей, духовенства по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих» Фото: страница Руслана Икрамова во «ВКонтакте»

Работы для батюшки на передовой очень много: постоянно происходят ротации военнослужащих, люди меняются. Со многими бойцами у отца Ростислава уже выстроились добрые отношения.

Общение со священнослужителями однозначно положительно влияет на моральный дух солдат – бойцы всегда ждут нового приезда батюшки и приглашают приехать еще. Если благословит правящий архиерей, говорит отец Ростислав, он обязательно поедет в зону СВО снова, ведь есть серьезная ответственность перед теми, кто сегодня стоит на защите нашей Родины.