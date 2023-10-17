«Правильная аптечка спасет бойцу жизнь»: как в Базарных Матаках собирают помощь на СВО

В Доме культуры села Базарные Матаки развернулся самый настоящий штаб по сбору гуманитарной помощи

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Когда вспомнили наше советское НВП, поняли, что тактическая медицина ушла далеко вперед»

В Доме культуры села Базарные Матаки развернулся самый настоящий штаб по сбору гуманитарной помощи. У входа стоит «ГАЗель», которая проехала уже ни одну тысячу километров по дорогам Донбасса. Ее купили специально для поездок, а деньги на нее – более трех миллионов рублей – передал один из местных благотворителей.

На крыльце учреждения видим несколько десятков огромных мешков, в них, как выясняется, ветошь. Ее разрежут на ленты, чтобы сплести маскировочные сети.

Кто-то изготавливает ленты, кто-то завязывает ленты в узлы на обычной рыболовной сети – так и получаются маскировочные сети Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Идем внутрь, там вовсю кипит работа. Кто-то изготавливает ленты, кто-то завязывает ленты в узлы на обычной рыболовной сети – так и получаются маскировочные сети. На начальном этапе все они пестрые, потом их перекрашивают. Для этого используют даже обычную грязь: быстро, бесплатно и цвет получается что надо.

Нас встречает настоятель храма Пресвятой Троицы села Базарные Матаки протоиерей Андрей Зиньков. Как только началась СВО, он стал ездить на Донбасс, чтобы духовно поддерживать бойцов.

Протоиерей Андрей Зиньков: «Мы кинули клич и со всей Чистопольской епархии собрали полторы тонны консервов: каши с мясом, тушенку» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С началом СВО в первую очередь к нам обратились из танкового училища, попросили помочь с продуктами. Мы кинули клич и со всей Чистопольской епархии собрали полторы тонны консервов: каши с мясом, тушенку. Мы начали думать, чем помочь еще: продукты и вещи могут все собрать, а вот медикаменты первой необходимости – нет. Мы стали в этом первыми. На сегодня мы собрали и отправили уже 407 тактических аптечек и 300 печек-буржуек силами Чистопольской епархии», – рассказывает отец Андрей.

Работали по благословению митрополита Кирилла, тогда он был временно управляющим Чистопольской епархией, отметил протоиерей.

«Нам пришлось изучать тактическую медицину буквально с нуля, вспомнить наше советское НВП» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Так, по благословению, мы начали сбор средств для покупки медикаментов. Нам пришлось изучать тактическую медицину буквально с нуля, вспомнить наше советское НВП. Но когда мы все это вспомнили, поняли, что тактическая медицина ушла далеко вперед. Мы начали изучать современные наработки, опыт боевых офицеров. Мы узнали, что необходимо бойцам, что-то посмотрели в интернете и начали собирать аптечки», – вспоминает протоиерей Андрей Зиньков.

«Было много случаев, когда боец не мог сам себе перетянуть руку»

Сначала аптечки собирали из тех медикаментов, которые были на рынке. Но когда началась мобилизация, большинство медикаментов, жгутов и бинтов пропало из продажи. Как оказалось, это пошло только на пользу – священнослужителю и его помощникам пришлось изучать в том числе и зарубежный рынок.

«Если сначала мы отправляли наш советский жгут, то теперь поняли, что, к примеру, жгут из Белоруссии намного лучше – он широкий, гофрированный, не скользит» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если сначала мы отправляли наш советский жгут, который использовался еще в Афгане, то теперь поняли, что, к примеру, жгут из Белоруссии намного лучше – он широкий, гофрированный, не скользит. Потом мы узнали, что в Китае тоже делают хорошие жгуты. Когда боец получает ранение, ему в первую очередь нужно остановить кровь. Один конец жгута он держит зубами и начинает перетягивать. К сожалению, было много случаев, когда боец не мог сам себе перетянуть руку. Я видел в интернете видео, где боец правой рукой затягивает жгут, а левой – крестится, и в этот момент его добивает дрон», – поделился отец Андрей.

Стали думать дальше и нашли решение, которое дает возможность бойцу самому себе оказать первую помощь в считаные секунды. Это жгуты, которые применяет израильская армия, их особенность – в наличии турникета. Это приспособление помогает быстрее затянуть жгут.

«Это жгуты, которые применяет израильская армия, их особенность – в наличии турникета. Это приспособление помогает быстрее затянуть жгут» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Боец сдергивает аптечку, она отрывная, на липучке крепится, чтобы время не терять. Затем перетягивает жгут, два раза прокручивает турникет – и все, кровь остановил. Потом он достает маркер, который хранится вместе с турникетом, и записывает на жгуте время наложения. У него есть час времени, чтобы его эвакуировали и оказали медицинскую помощь», – объясняет священнослужитель.

Отец Андрей внимательно следит за качеством составляющих их аптечек. Ведь даже, как оказывается, марля марле рознь. Если одна похожа на тюль, то другая схожа с эластичным бинтом. Когда человек ранен в бою, качество играет жизненно важную роль.

Аптечки, которые собирают в Базарных Матаках, оснащены всем и продуманы до мелочей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Аптечки, которые собирают в Базарных Матаках, оснащены всем и продуманы до мелочей – обязательно, к примеру, в них есть ножницы: чтобы быстро разрезать одежду и обработать рану. А еще в них обязательно есть иконка Георгия Победоносца с молитвой.

«Еще мы делаем окопные свечи, подключили весь район к процессу, плетем сети. Ростам Султанович достал рыболовные сети и старые вещи, которые разрезают на ленты. Люди с радостью приходят помогать, женщины, мужчины, дети. Все плетут каждый день», – рассказывает отец Андрей.

Ростам Шайхутдинов в зону СВО отправляется каждый месяц, проводит там в среднем одну неделю, возвращается назад, снова собирает гуманитарную помощь и снова едет на Донбасс Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Неделю в месяц проводит в зоне СВО

Ростам Шайхутдинов, о котором упомянул протоиерей Андрей Зиньков, служил в Афганистане больше двух лет, дважды получал ранения. Сейчас занимается патриотическим воспитанием молодежи, руководит пятью сотнями юнармейцев в районе и совмещает все это с должностью директора Дома культуры. Параллельно с этим возглавляет «Боевое братство» Алькеевского района РТ. А еще он мечтает открыть Музей боевой славы в родном селе, чтобы увековечить память земляков, павших в горячих точках.

В зону СВО он отправляется каждый месяц, проводит там в среднем одну неделю, возвращается назад, снова собирает гуманитарную помощь и снова едет на Донбасс.

«Я езжу по четырем направлениям, обязательно заезжаем в “Алгу”. Навещаем всех наших земляков. Уезжаем на неделю как минимум, потому что всех нужно объехать», – рассказал Ростам Шайхутдинов.

Директор ДК проводит нас в кабинет: раньше здесь занимались творчеством, теперь хранят вещи для фронта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Директор ДК проводит нас в кабинет: раньше здесь занимались творчеством, теперь – хранят вещи для фронта. И таких кабинетов в этом ДК несколько.

«Вот тут у нас летние, зимние носки, трусы, по тысяче или по две тысячи экземпляров. Газовые баллоны, газовые плиты, болгарки, шуруповерты – ребят постоянно перекидывают, им нужно оборудовать новые блиндажи. Шесть генераторов нам передал депутат Госсовета Михаил Егоров. Сам купил и сам привез сюда, он занимается вопросами ветеранов боевых действий, поэтому очень нам помогает», – рассказывает Ростам Шайхутдинов.

Берцы, тактические перчатки и прочее необходимое для бойцов в этом кабинете хранится в коробках и мешках Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Берцы, тактические перчатки и прочее необходимое для бойцов в этом кабинете хранится в коробках и мешках. Есть несколько упаковок чак-чака. По словам директора ДК, сладости он передает тем, кто помогает ему в зоне СВО.

«Очень много тех, кто поддерживает нас: и бабушки с пенсий своих присылают деньги, и местные жители. С миру по нитке, и вот на фронт едет очередная помощь для наших ребят. Также выручают предприниматели: например, Евгений Чугунов постоянно выделяет нам “КАМAЗ”, чтобы перевезти груз, а ведь одна поездка выходит в 150 тысяч рублей. Фоат Валиев, депутат Госсовета РТ, тоже всегда передает помощь. Как-то увезли 5 тонн бутилированной воды и 2 тонны тушенки», – рассказывает Ростам Шайхутдинов.

Обычные жители Базарных Матак, которые приходят каждый день сюда, говорят, что для них большая радость – быть полезными в тылу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нет, нам не тяжело, тяжело там, в бою»

Ну а обычные жители Базарных Матак, которые приходят каждый день сюда, говорят, что для них большая радость – быть полезными в тылу.

«Мы теперь люди свободные, пенсионеры. Летние работы закончились, а куда нам идти? Сюда прям душа рвется. Когда батюшка сказал, что требуется наша помощь, мы сразу же согласились и теперь приходим каждый день», – рассказала пенсионерка Галина Сорина.

Когда плетут сети прихожанки храма, слышна тихая молитва, но только подходишь ближе, они тут же стихают – считают это чем-то сокровенным.

«Все наши надежды, все наши чаяния о том, чтобы все это поскорее закончилось и все наши воины, которые нас защищают, пришли живыми и здоровыми. О том, что плетут сети, узнала после очередного посещения храма. После проповеди отец Андрей пригласил всех. А мы с женщинами до этого разговаривали: “Почему везде плетут, а у нас еще нет?”, и прямо обрадовались, когда узнали, что наша помощь где-то понадобилась. И нет, нам не тяжело, мы же сидим. Тяжело там, в бою, а это разве тяжело?» – улыбается Галина Сорина, показывая на сеть.

Александр Никошин: «Сюда приехали люди из деревень, здесь много людей из храма, клуба, организаций. Каждый откликнулся и помогает» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все решаемо, мы же все люди из деревни: приспособим, сделаем, подготовим»

Глава района Александр Никошин заходит, чтобы поинтересоваться, как идет процесс. Спрашивает, чем помочь, какие возникают сложности.

«Мы попросили руководителей организаций и глав поселений оказать помощь. Спасибо большое населению за поддержку. Сюда приехали люди из деревень, здесь много людей из храма, клуба, организаций. Каждый откликнулся и помогает. Уже более ста тонн груза мы отправили, это более 27 колонн. К нам приезжал Герой России Раиль Габдрахманов, он рассказал, что в зоне боевых действий нужны печи-буржуйки: чтобы приготовить пищу, согреться, высушить сети. И мы с Ростамом Султановичем в крайнюю поездку отвезли им эти буржуйки, летние комплекты одежды. Также мы изготавливаем здесь маскировочные сети, вопрос цвета не важен – возьмем краску и покрасим. Все решаемо, мы же все люди из деревни: приспособим, сделаем, подготовим», – поделился Александр Никошин.

На Донбасс отсюда доставляли игрушки и портфели – раздавали там в детских садах и школах. Стараются помочь всем, но упор все-таки делают на самом необходимом.

«Поддержка сегодня – это очень важная вещь. Надо обеспечить наших солдат тем, что ему пригодится» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Поддержка сегодня – это очень важная вещь. Надо обеспечить наших солдат тем, что ему пригодится и чем он сможет воспользоваться в доли секунды, если в него попадет шальная пуля или осколок снаряда. Мы возим это прежде всего нашим ребятам. Конечно, вся страна – это наши, но выходцам из Алькеевского района в первую очередь», – подчеркнул глава района.

Из Алькеевского района Татарстана в зону СВО ушли 79 мобилизованных и 37 контрактников. Восемь человек погибли, рассказал Александр Никошин.

Из Алькеевского района Татарстана в зону СВО ушли 79 мобилизованных и 37 контрактников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Их семьям мы помогаем, мы освобождаем их от оплаты садиков и школьного питания. Дети посещают бассейны, спортивные комплексы. Привозим им дрова, помогает подключить газ. Обращаются за самой разной помощью: вот недавно одной семье забор поставили. Закрепили волонтеров за семьями. У нас сейчас на территории более 50 семей военнослужащих, которые были призваны из других районов или регионов страны. Пусть он ушел из Самары или из Тольятти, а мама или бабушка его – здесь. Мы всех их поддерживаем, все семьи посещаем и стараемся помогать», – рассказал глава района.