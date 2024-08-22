Священники Казанской епархии переделали «УАЗ Патриот» в передвижной храм для СВО

Священники Казанской епархии используют автомобиль «УАЗ Патриот» в качестве передвижного храма, чтобы поддерживать военных в зоне СВО. Об этом «Татар-информу» рассказал протоиерей Андрей Зиньков.

«Вместе с иереем Василием Имуковым мы доставили наш передвижной храм в зону СВО. Сейчас возвращаемся назад. С бойцами остался иерей Ростислав Икрамов, чтобы осуществлять миссию в зоне боевых действий, окормлять военнослужащих. Средства на храм мы начали собирать два месяца назад по благословению митрополита Кирилла. Благодаря неравнодушным людям нам удалось собрать всю сумму», – рассказал протоиерей.

Фото предоставлены отцом Андреем Зиньковым

Он уточнил, что внутри передвижного храма есть иконы и все необходимое для Богослужений, включая Крещение и Причастие.

«Также в этой поездке мы навестили военнослужащих, которые находятся в госпиталях. Вручили им крестики, иконки, пояса живой помощи и гуманитарный груз – около тонны продовольствия. Также вчера вечером побеседовали с нашими бойцами», – рассказал отец Андрей.

В сборе средств священникам помогла служба помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие — Казань». Однако собранных средств не хватило, чтобы оборудовать автомобиль защитой от дронов. Для этих целей будет продолжаться сбор средств. Отец Андрей отметил, что ВСУ ведут особую охоту за священниками и предлагают вознаграждение за их ликвидацию. Желающие принять участие в сборе средств могут обращаться по телефону +7(927) 435 75 80 (отец Андрей Зиньков – номер телефона привязан к банковской карте).