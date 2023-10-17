Настоятель храма о службе по контракту: формирование армии происходит по велению божьему

Служба в армии и защита своей родины является богоугодным делом, если соблюдать определенные правила. Об этом заявил настоятель Никольского храма села Русское Никольское иерей Ярослав Филиппов во время первого телемарафона «Все Свои» в поддержку службы по контракту.

«Если мы откроем книгу чисел, входящую в библию, то мы увидим, что формирование первой армии происходит по ведению божьему. Сам Христос говорит, что воины будут сопровождать человечество на протяжении всей истории», — заявил Филиппов.

По его словам, воин идет на войну, чтобы не убивать, а чтобы низлагать врагов, а также чтобы положить свою душу и жизнь защищая тех, кто не может себя защитить, тем самым совершая подвиг. При этом нужно помнить, что нельзя убивать детей, женщин и тех, кто сдался в плен, а также избегать так называемой жажды крови.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.