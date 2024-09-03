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Выплату подняли до 2 миллионов: как Татарстан заботится о бойцах-контрактниках
Татарстан снова установил одну из самых высоких единовременных выплат в России для контрактников, участвующих в СВО. После подписания контракта военнослужащий получит до двух миллионов рублей единовременно. Республика обеспечит новобранца экипировкой, медикаментами и всем необходимым. О выплатах и льготах – в репортаже «Татар-информа».
Сколько заплатят контрактнику из Татарстана?
В Татарстане вновь приняли решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Министерством обороны РФ. Начиная со 2 сентября она составит 2 миллиона рублей. Это одна из самых высоких выплат во всей стране. Беспрецедентная мера поддержки связана с желанием поддержать бойцов СВО и их семьи.
«Все мы в неоплатном долгу перед вами, ребята. Рискуя собственной жизнью, вы защищаете Отчизну и мирное будущее нашей страны», – подчеркнул Рустам Минниханов на недавней встрече с военнослужащими.
Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат:
- от Татарстана – 1,3 млн рублей;
- Минобороны РФ – 400 тыс. рублей;
- от муниципалитетов РТ – до 300 тыс. рублей.
Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.
Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».
В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты. Все это в Центре оформления на контрактную службу делают менее чем за сутки. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН.
Помимо стандартного высокого денежного довольства нельзя забывать и о дополнительных выплатах за уничтожение вражеской техники.
Дополнительные выплаты участникам СВО
- 8 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий;
- 50 тыс. рублей – за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;
- 100 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий на бронемашинах;
- 200 тыс. рублей – за уничтожение вертолета;
- 300 тыс. рублей – за уничтожение пусковой установки HIMARS, «Точка-У»;
- 500 тыс. рублей – за уничтожение танка Leopard, Abrams,Challenger;
- 1 млн рублей – за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS.
Кто может заключить контракт в Татарстане
Заключить контракт в Татарстане могут жители любых регионов РФ, а также иностранные граждане, которым при необходимости окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.
Требования для прохождения службы
- Возраст от 18 лет (поступить на контрактную службу можно после достижения совершеннолетия)
- Категория здоровья А, Б, В (отсутствие заболеваний, связанных с вирусом иммунодефицита человека)
Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.
У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят боевое слаживание. Обучение проходит на специальных полигонах в Татарстане и Самарской области.
«Необходимо защищать наш народ, народ Донбасса и Новороссии. Военнослужащие по контракту, которые приходят и комплектуются, – очень нужное дело. Время действительно трудное, стране необходимы новые герои», – отметил Герой России майор Айнур Сафиуллин, находящийся в Казани в отпуске.
Помимо финансовой помощи контрактникам гарантируется множество республиканских и федеральных льгот. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату. Военнослужащие по контракту получают статус ветеранов боевых действий.
Семьи бойцов берутся под опеку властей. Находящиеся в зоне СВО военнослужащие из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Еженедельно из республики на передовую отправляются гуманитарные конвои, которые везут бойцам продукты, письма родных, транспорт, маскировочные сети, рации и другие необходимые вещи.
Социальные льготы и гарантии для семей военнослужащих
- Льготы на образование детей (место в детском саду вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и так далее)
- Бюджетные места для обучения детей в вузах (дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний)
- Бесплатный проезд на транспорте (льгота предоставляется детям от 8 до 18 лет (включительно) на все виды общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро)
- Бесплатный отдых для детей в лагерях
- Подарки новорожденным (подарочные комплекты детских принадлежностей всем семьям с новорожденными)
- Путевки в организации отдыха (один раз в год предоставляются путевки на лечение по себестоимости семьям с детьми от 7 до 17 лет)
- Бесплатная юридическая помощь (правовое консультирование, составление заявлений и других правовых документов). Подробнее на сайте Министерства юстиции Республики Татарстан
В Татарстане выдается специальная карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.
Социальные льготы и гарантии для военнослужащих
- Статус ветерана боевых действий (соответствующие льготы, включая ежемесячную доплату к денежному довольствию)
- Военная пенсия (право оформления военной пенсии через 20 лет службы)
- Страхование жизни и здоровья (бесплатное страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета)
- Лечение в медицинских учреждениях (бесплатное обследование, реабилитация и санаторно-курортное лечение; скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи)
- Бесплатная психологическая помочь (круглосуточно по телефону (843) 277-00-00, очно в подразделениях Центра «Доверие» в Казани)
- Отсрочка по платежам за аренду имущества (на срок мобилизации и дополнительно 90 дней, в случае лечения срок может быть продлен)
- Оплачиваемый отпуск (двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода, а также дополнительный отпуск 15 суток ежегодно)
- Накопительно-ипотечная система (возможность приобрести жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему через 3 года службы)
- Кредитные и налоговые каникулы (срок кредитных каникул равен сроку службы плюс 30 дополнительных дней после окончания службы).
- Возможность получения бесплатного образования в средних специальных учебных заведениях и вузах
За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.
Подробнее о выплатах и льготах на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».
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