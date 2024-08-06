«Даже картонная иконка, бывает, спасает»: отец Василий из Менделеевска о поездках на СВО

Иерей Василий Имуков раз за разом ездит в зону СВО. Сначала возил гуманитарку, потом стал окормлять военнослужащих

Фото: из личного архива иерея Василия Имукова

«Папа – летчик, мама – связист»

Настоятелю храма Богоявления Господня в Менделеевске иерею Василию Имукову 32 года – для такой ответственной работы возраст молодой. У него двое детей: семилетняя дочка и девятилетний сын. Дети и супруга его надежда и опора. Они провожают на передовую, ждут с молитвами и встречают радостными объятиями.

В зону СВО отец Василий съездил уже порядка двух десятков раз. По его словам, сам он из семьи военных. Поначалу хотел пойти по стопам родителей, но, по собственному признанию, взвесив все за и против, сделал тот выбор, который был по душе.

«Папа – летчик, мама – связист. Они служили на Дальнем Востоке, там родились мы с сестрой. Папа родом из Татарстана. Когда он окончил военное училище, его направили на Дальний Восток. В 90-х он попал под сокращение, и мы переехали на его малую родину», – рассказал отец Василий.

На вопрос, почему все-таки сделал выбор в пользу священнослужительства, ответил с улыбкой: «Господь призвал».

«Пути Господни неисповедимы. Я хотел пойти на военную службу, заключить контракт. Срочную я служил в ракетных войсках в артиллерии на Дальнем Востоке. Завершил службу в звании сержанта, для нас это тогда был потолок. Мне предлагали пойти в школу прапорщика, я подумал: “Съезжу домой и пойду учиться”, – а когда съездил домой, вспомнил, что хотел в семинарию поступать», – поделился отец Василий.

«Срочную я служил в ракетных войсках в артиллерии на Дальнем Востоке. Завершил службу в звании сержанта» Фото: из личного архива иерея Василия Имукова

«Главное, чтобы ты был счастлив»

Отец Василий вспоминает, что впервые в храм попал в 14 лет.

«Так там и остался. Меня привела тетя, она верующая, работала при храме и позвала как-то меня помогать. Со временем я стал алтарником. Родители отнеслись к этому смущенно. Прежде чем пойти в армию, я отучился на нефтяника, даже успел поработать на производстве. Была престижная работа, которую я поменял на более высокодуховную. Папа сказал, что это мой выбор, а мама произнесла: “Главное, чтобы ты был счастлив”», – рассказал отец Василий.

До того как стать настоятелем храма в Менделеевске, иерей Василий возглавлял приход в Черемшане в храме Архангела Михаила. Именно там его застало начало специальной военной операции, уже там он стал собирать гуманитарную помощь.

«Когда началась СВО, нас благословил владыка. Вообще все начинания, в том числе связанные с СВО, у нас проходят с его благословения. Все главные дела делаются с благословения, без него начинаются трудности. И вот мы с моим приходом выиграли грант и стали шить эвакуационные тактические носилки, возили помощь на танковый полигон, где собирали мобилизованных, доставляли печи, чтобы они грелись в палатках. Было холодно и слякотно. Мы собирали средства, закупали все необходимое, какие-то вещи, тактические рюкзаки. Отозвались предприниматели, которые оплачивали все, что требовалось бойцам», – вспоминает он.

Отец Василий вспоминает, что впервые в храм попал в 14 лет Фото: из личного архива иерея Василия Имукова

«Крестник – снайпер, племянники – операторы дронов»

Потом отца Василия назначили настоятелем в менделеевский храм, а приход продолжил эту работу без него. Но и на новом месте он снова стал помогать бойцам.

«В Менделеевске есть очень активные люди, которые ведут сбор средств, плетут маскировочные сети. Там жены мобилизованных и контрактников объединились, есть боевое братство, ветераны Афганской войны. И сам глава района Радмир Беляев помогает», – говорит отец Василий.

По словам священнослужителя, помогая мобилизованным, со многими он стал поддерживать связь – среди них было много знакомых, друзей и прихожан. На передовой оказался и крестник, который служит снайпером, а два племянника – операторы дронов.

«Потом появилась возможность отправиться к ним на передовую. Поначалу не было нормального транспорта, и при поддержке владыки Кирилла был приобретен грузопассажирский Ford. Так стали ездить целой колонной: Ford, грузовик и легковой автомобиль отца Василия.

«И вот мы стали ездить к нашим ребятам. Потом владыка благословил ездить туда в командировки уже с целью духовного окормления: крестить, причащать, исповедовать, сопровождать заупокойной молитвой. Я и отец Ростислав Икрамов месяца два жили там вместе с ребятами в окопах и штабах. Нам говорили, куда нужно ехать, где нас ждут», – вспоминает он.

Отец Василий говорит, что порой за месяц в зоне СВО удается окружить вниманием до 700 человек Фото: из личного архива иерея Василия Имукова

«Когда смотришь на ребят, которых крестишь, провожаешь, много глубоких мыслей приходит»

Отец Василий говорит, что порой за месяц в зоне СВО удается окружить вниманием до 700 человек: кого-то исповедать, кого-то навестить в госпитале.

«Когда ты туда приезжаешь, ты намереваешься быть максимально полезным. На дню бывает и два-три посещения или проезжаешь 200 километров, а тебя ждут пять человек, но ты и ради одного проедешь. Главное, знать, что день не прошел впустую», – говорит отец Василий.

В общей сложности отец совершил 15 командировок с гуманитарной миссией и около семи командировок с целью духовной поддержки бойцов.

«Было удивительно в первый раз: когда заезжали, мы заехали через Ростовскую область. Там на границе есть город Донецк. Мы заехали ночью, и я удивился: “Неужели мы уже в Донецке? Вроде все такое целое, тихо так”. А потом уже, когда мы заехали в тот самый Донецк – столицу ДНР… эти разрушенные дома... когда видишь детей, которые мирной жизни и не видели, находишься в таком культурном шоке. Духовно ты понимаешь, что с Богом все преодолимо, что испытания нам посылаются, чтобы привести нас к духовному очищению. Но когда видишь мирных жителей, смотришь на ребят, которых крестишь, провожаешь, много глубоких мыслей приходит. Наверное, первое, о чем я подумал, что я буду стараться максимально помогать, стараться быть полезным», – вспоминает он.

В общей сложности отец совершил 15 командировок с гуманитарной миссией и около семи командировок с целью духовной поддержки бойцов Фото: tatmitropolia.ru

«Нет больше той любви, если кто жизнь свою отдаст за друзей своих»

Отец Василий признается: получать новости о гибели бойцов, с которым был знаком, не просто.

«Сегодня только пришла весть. Молодой парень, 25 лет, я крестил его где-то год назад. Когда получаешь такие новости, сердце сначала, конечно, содрогается, а потом понимаешь, что это воин, который отдал жизнь, исполняя заповедь Христову. Ведь нет больше той любви, если кто жизнь свою отдаст за друзей своих. Понимаешь, что теперь он – воин в Царствие Небесном, небесный наш защитник. Принимаешь с верой, что Господь милостью своей вознаграждает его Царствием Небесным. А что нам еще нужно? Мы стремимся к Богу в его обители. У каждого свой путь», – объясняет отец Василий.

Он говорит, что за всех военнослужащих молится в храме. В помянник он записывает имена и живых, и тех, кто погиб. Поминает их каждую службу.

«Вообще христианин сам по себе должен быть источником света, добра и тепла. А священник, мало того, должен быть неким транслятором благодати. Он должен быть и примером, и человеком самоотдачи, быть там, где больно, там, где не просто. И даже несмотря на свои переживания, внутренние страхи, быть с теми, кому тяжело. Вот вспомнить времена ковида – сколько у нас священников ходило по реанимациям? Живые! В здравии. Сколько ездило делегаций от Русской православной церкви туда, где были наводнения? Сколько христиан едут в Донецк, как добровольцы бесплатно? Есть жилье, еда, и они помогают восстанавливать дома. Сестричество наше, сестры милосердия ездят волонтерами в военные госпитали: как за мирным населением присматривают, так и за нашими военнослужащими. Поэтому кто, как не священнослужитель, должен показывать пример? А уж если это в крови, никуда не денешься», – объясняет отец Василий.

«Когда ты туда приезжаешь, ты намереваешься быть максимально полезным» Фото: из личного архива иерея Василия Имукова

«Безумия не должно быть, слабоумие и отвага – это не про нас»

В поездках, говорит, особо страшного не бывало, – скромничает. А может быть, и правда не обращает внимания на разорвавшиеся совсем рядом снаряды и пролетающие над головой беспилотники.

«Понятно, что есть обстрелы, есть стрелковый бой. Вот мы приезжали к нашим татарстанским ребятам, мобилизованным в Херсонскую область. Мы стояли на берегу, в бинокль смотрим, а там, в поселении на другом берегу, стоят три церкви и за ними спрятан артиллерийский расчет. Видно, как идет дымок от выстрелов. Наши бьют по ним, а они – по нашим. Но с Богом ничего не страшно. Кто на нас, если с нами Бог? По-человечески всегда чего-то опасаешься, инстинкт самосохранения должен быть. Мы носим средства защиты, бронежилеты, каски, передвигаемся безопасными маршрутами, насколько это возможно. Мы используем все возможности. Дураков тут нет. Безумия не должно быть, слабоумие и отвага – это не про нас. Благоразумие и вера – и вперед», – рассказывает священник

Крестил не только военных. В госпитале отец Василий встретился как-то с одним из мирных жителей.

«Мы с волонтерами помогали в военном госпитале. Тогда мы ездили от Синодального отдела по благотворительности – они ездят именно в больницы, интернаты для престарелых и госпитали. Там мы посещали военнослужащих. Когда проходили палаты с гражданскими, они попросили их причастить. Среди них был мужчина в возрасте. Мы беседовали со всеми, причащали, и я напоследок спросил: “Кто еще хочет причаститься? Все ли крещеные?” И этот мужчина говорит, что не крещен. Я так с улыбочкой: “Что ж ты так, дорогой?”, а он отвечает: “Нас воспитали в коммунизме”», – вспоминает отец Василий.

Мужчина рассказал отцу Василию, что о Боге, конечно, думал, но: «Привычки старые трудно преодолеть».

«Я говорю: “Так у вас жизнь сейчас новая, и если вы о Боге думаете, значит, он есть в вашем сердце, в вашей душе. И к нему нужно подойти подготовленным. Паспорт поменял? Вот теперь давай крест на шею – и вперед”. Пошутили, посмеялись. Я всех причастил, начинаю прощаться и спрашиваю: “Ну, отец, надумал?” А он отвечает: “Батюшка, надумал”. И я его сразу в палате покрестил», – рассказал священнослужитель.

«Есть такая фраза, что в окопах атеистов нет» Фото: из личного архива иерея Василия Имукова

«Они стали молиться, и когда вражеский танк начал перезаряжаться, они успели откатиться в сторону»

Но чаще всего решение креститься принимают именно военные.

«Есть такая фраза, что в окопах атеистов нет. Я знаю, что ребята, которые давно об этом думали, мужчины в возрасте. Самому молодому, кого я крестил, 18 лет, самому возрастному – 79. Он штурмовик из мест лишения свободы. Он попал под обстрел, с осколками лежал в больнице и там решил креститься», – рассказывает отец Василий.

Нередко бойцы, рассказывает священнослужитель, ждут их приезда, чтобы принять крещение.

«Как-то раз мы приехали и увидели, что 200 человек на крещение выстроились. Это были штурмовики из мест заключения. Нас было четыре священника и один дьякон. Мы читали молитву для всех, а водой крестить и помазывать нужно каждого по отдельности», – поделился иерей.

Немало историй спасения рассказали отцу Василию те, кого он крестил в зоне СВО.

«Чудес много. Простая картонная ламинированная иконка спасла от осколка. Он к ней прикипел. Молитвословы сколько спасают. Рассказывали в танковой роте, как на них целились прямой наводкой. Они стали молиться, и в момент, когда вражеский танк начал перезаряжаться, они успели откатиться в сторону. Господь всегда находится там, где в нем нуждаются, – там, где трудно, где больно. Надо понимать, что все мы – любимые дети у Бога, дети, которым он желает блага и спасения. Есть дети, которые ошибаются. Как родители, бывает, дают наказ своим детям, так и Господь нас тоже учит – болезнями, испытаниями, искушениями. Но там, где правда, где свет истины христианской, Господь всегда будет помогать людям. Ведь наши ребята, несмотря на все зверства, ужасы войны, сохраняют в себе человечность. Наша вера помогает им, напоминает им о тех идеалах, к которым мы должны стремиться», – утверждает отец Василий.

«Господь всегда находится там, где в нем нуждаются, – там, где трудно, где больно» Фото: из личного архива иерея Василия Имукова

«Только Бог может проникнуть в глубины твоей души и понять тебя»

Взгляд отца Василия вдруг стал таким глубоким, словно смотрел сквозь пространство.

«Христос дал нам пример, заповеди, дал все необходимое для того, чтобы мы могли жить достойно. Среди всех ужасов войны именно вера, а никакие другие твои жизненные принципы, дает нам сохранить свою человечность. Только Бог может твою израненную душу излечить, только Бог может проникнуть в глубины твоей души и понять тебя. Кто тебя другой поймет? У каждого своя жизнь. Поэтому вера – это столп и скрепа, которую наши воины несут. Несут и сохраняют», – объясняет священник.

По словам отца Василия, никаких разночтений о том, за что в зоне СВО сражаются наши бойцы, нет и быть не может.

«Они разрушат целостность и моральное состояние нашего государства, разрушат целостность нашего восприятия. С чем столкнутся наши дети? И если вокруг будет один сатанизм, если будет аморальное поведение как эталон, то что станет с нами, с нашей Родиной, с нашей верой? Поэтому наши воины не только сохраняют жизни наших соотечественников, они сохраняют и веру, которая объединяет и оживляет. Ведь мы – христиане, мы верим, что мы воскреснем, – смерти нет. И они с этой мыслью о бессмертии идут вперед. Быть христианским воином – значит жить вечно. И поэтому военнослужащие, которые стоят на границе, они не просто защищают население, они отстаивают возможность быть верующим человеком. Они – воины Христовы», – объясняет иерей.

Никаких разночтений о том, за что в зоне СВО сражаются наши бойцы, нет и быть не может Фото: из личного архива иерея Василия Имукова

«Каждую службу молимся о том, чтобы война закончилась»

«Здесь надо дать возможность Богу судить, а мы верим и молимся. Каждую службу ежедневно возносятся молитвы о мире, о том, чтобы война закончилась, чтобы она закончилась победой России. Мы же видим из истории: там, куда приходит Россия, наступает благонадежный мир. Там, где проливается свет христианской любви, там нет злобы, там нет грани столкновения, которая потом вызывает отторжение, ненависть, национализм. Мы желаем только мира. Мы и ездим туда, чтобы помочь нашим ребятам скорее приблизить мир, помочь мирному населению, показать, что мы здесь, чтобы нести добро. Политикой займутся политики, а мы – священники – должны нести свет христианства даже в эти темные времена. Всегда должен быть лучик света, он всегда нужен людям, а мы несем целое солнце правды Христа, истинного Бога нашего», – подытожил он.

Отец Василий в ответ на мой вопрос рассказал, что прекрасно понимает, как тяжело его матушке ждать его из таких поездок.

«Ей тяжело, конечно, отпускать меня. Но тяжелее женам, которые потеряли своих мужчин, у кого без вести пропали мужья. Я-то хоть вернусь, даст Бог. Господь дает, и я возвращаюсь. За нас молится владыка, молятся батюшки, молятся прихожане. И благодаря этой общей молитве мы возвращаемся. Еще бабушка говорила: “Без Бога не до порога”. Без Бога невозможно. Жизнь без Бога, она – безбожная, а безбожная жизнь тяжелая. С Богом тебе все легко дается, даже каких-то трудностей будет меньше, а если будут какие-то испытания, то с Богом ты преодолеваешь их быстрее, легче, проще, ведь у тебя будет смирение, благоразумие, нравственность, духовная составляющая – целый комплекс духовных мер, которые помогают тебе проще преодолевать трудности» – заключил отец Василий.