Байден пообещал Зеленскому поставить современные системы ПВО

Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине помощь, в том числе военную, которая будет включать и передовые системы противовоздушной обороны. Об этом заявил Президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы противовоздушной обороны», — отмечают в американской администрации.

Кроме того, Президент США осудил российские ракетные удары, нанесенные по Украине 10 октября. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал выздоровления раненым.

Речь может идти о недопоставленных ранее американо-норвежских зенитных ракетных комплексах NASAMS. Украинской стороне предполагалось поставить шесть ЗРК NASAMS. В сентябре стало известно о поставке двух из них, которая должна была произойти в первую очередь.

Система ПВО NASAMS производится с 1990-х годов, с тех пор он прошел несколько модернизаций. Дальность поражения в зависимости от модификаций используемых ракет составляет от 20 до 180 километров.

Накануне утром сразу в нескольких городах и районах Украины прогремели взрывы, в том числе в Киеве. Власти страны сообщили о ракетных атаках. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Затем произошли еще две серии атак. По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате погибли 11 человек и были ранены 89, сообщает РБК.

Президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении массированных ударов высокоточным дальнобойным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В связи с этим он напомнил о подрыве Крымского моста, обвинив в совершении диверсии украинские спецслужбы.