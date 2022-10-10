Взрывы прогремели в крупных городах Украины и ЛДНР

О новых взрывах, которые прогремели сегодня в крупных городах и областях Украины и ЛДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Так, взрывы были слышны в Конотопе Сумской области и Днепропетровске, очередные взрывы в Киеве – на левом берегу Днепра.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона. Мэр Львова сообщил о временной приостановке работы ТЭЦ – часть города осталась без света.

Мэр Харькова Игорь Терехов тоже сообщил об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в некоторых районах города пропал свет и отсутствует водоснабжение.

Помимо этого, взрывы прогремели в Ровненской области, а также в Полтавской области, в районе Кременчуга.

Что касается территории ЛДНР: Минздрав Херсонской области сообщил о том, что ВСУ обстреляли общежитие Бериславского медколледжа, в результате чего пострадал один мирный житель. Кроме этого, украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую.

Хлопки также услышали сегодня утром некоторые жители Белгорода. Однако, как заявили в оперштабе региона, эти звуки связаны с уничтожением боеприпасов на полигоне.

Сегодня утром несколько крупных взрывов прогремело в центре Киева. В городе, как и во всей Киевской области начала работать противовоздушная система. Зеленский заявил о воздушной тревоге на территории всей Украины.