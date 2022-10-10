Байден осудил российские ракетные удары по Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден осудил российские ракетные удары, нанесенные по Украине. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву. В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также были уничтожены объекты, не имеющие военного значения», — поделился своим видением ситуации Президент США.

Байден также принес соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал выздоровления раненым. «Эти нападения только еще больше укрепляют нашу приверженность помогать народу Украины столько, сколько потребуется», — добавил он.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Штаты вместе с союзниками и партнерами продолжат заставлять Россию нести «издержки» за ее действия, и вновь призвал РФ вывести свои войска с украинской территории.

Сегодня утром сразу в нескольких городах и районах Украины прогремели взрывы, в том числе в Киеве. Власти страны сообщили о ракетных атаках. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Около полудня появилась информация о второй волне взрывов, а затем — о третьей. По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, погибли 11 человек и были ранены 89, сообщает РБК.

Президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении массированных ударов высокоточным дальнобойным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В связи с этим он напомнил о подрыве Крымского моста, обвинив в совершении диверсии украинские спецслужбы.