Путин о ракетных ударах по Украине: Ответы на теракты Киева будут еще жестче

Сегодня по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявил Президент России Владимир Путин. Нанесенные удары он назвал ответной реакцией на преступления киевского режима.

«Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», – сказал он на заседании Совбеза РФ.

При продолжении попыток проведения на территории России терактов, ответы будут жестче по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых украинскими властями, добавил Путин.

«Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», – подчеркнул он.

Глава государства напомнил о теракте на Крымском мосту, который произошел в минувшую субботу и подчеркнул, что по данным криминалистической и других экспертиз это террористический акт. «Это теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы», — отметил Путин. (цитата по РИА Новости).

Ранее он заявил, что спецслужбы Украины уже осуществили три террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения.

Напомним, сегодня утром сразу в нескольких городах и районах Украины прогремели взрывы – в частности, в Киеве. Власти страны сообщили о ракетных атаках. По всей Украине объявлена воздушная тревога. Фиксируется уже вторая волна взрывов.