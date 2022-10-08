Взрыв на Крымском мосту: что известно о ЧП на основной автомобильной артерии полуострова

Утро на Крымском мосту началось с мощного взрыва и пожара – полыхали семь цистерн с топливом. Выяснилось, что взорвался грузовик, который двигался в сторону полуострова. «Татар-информ» рассказал о том, что известно о теракте на основной транспортной артерии Крыма.

В результате ЧП движение по автомобильной и железнодорожной части моста было частично ограничено, а после полностью приостановлено Фото: t.me/rk_gov

Пожар на Крымском мосту

Первая информация о пожаре на Крымском мосту стала появляться в СМИ и телеграм-каналах сегодня в седьмом часу утра. Новостные ленты пестрели громкими заголовками с пока еще противоречивой информацией. Официальные издания не торопились давать однозначного ответа, что же произошло сегодня на основной транспортной артерии Крымского полуострова. Основная версия была таковой, что на железнодорожном мосту загорелись цистерны с топливом. Огонь охватил хвост грузового состава.

Через некоторое время соцсети буквально взорвали первые фото и видео пожара. На кадрах было отчетливо видно, что возгорание происходит именно на железнодорожной части моста: полыхающие цистерны и черный дым, который было видно за много километров. Однако на одну из видеозаписей попал участок автомобильного моста, у которого обрушилась часть дорожного полотна. Тогда стало понятно, что это не просто пожар, а результат диверсии.

В результате ЧП движение по автомобильной и железнодорожной части моста было частично ограничено, а после полностью приостановлено. Но на судоходство в Керченском проливе это не повлияло. Уже сегодня, чтобы не создавать транспортный коллапс на выезде и въезде на Крымский полуостров, было решено запустить работу паромной переправы. По мнению Минтранса, береговая инфраструктура для этого полностью готова. Для организации сообщения с Крымом будут задействованы четыре-пять паромов. При необходимости могут подать еще один-два парома из Севастополя.

«К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно», – написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Однако через некоторое время стало понятно, что из-за погодных условий запуск паромной переправы на субботу, 8 октября, невозможен. Об этом сообщили местные власти.

Основная версия была таковой, что на железнодорожном мосту загорелись цистерны с топливом. Огонь охватил хвост грузового состава Фото: t.me/rk_gov

Кроме того, в Керчи для автомобилей, которые не могут проехать, организованы стоянки с водой и туалетами.

«По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», – подчеркнул глава республики.

Пожар или взрыв?

Буквально через час после первых официальных новостей появилась версия произошедшего – это был подрыв. По мнению НАК, пожар на автомобильном и железнодорожном мосту произошел из-за подрыва грузового автомобиля. Предположительно это была фура, которая двигалась по мосту.

«Сегодня в 06.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста», – сообщили в НАК.

Несмотря на серьезность произошедшего, арка над судоходной частью моста осталась цела. Для того чтобы убрать с путей сгоревшие цистерны с топливом, а также не пострадавшую часть состава, со стороны Керчи и Краснодара были поданы два локомотива, которые растащили грузовой состав.

Момент подрыва фуры на мосту попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как по дороге движется несколько автомобилей. Вдали видна фура, однако ее цвет или марку определить по записи невозможно. Спустя мгновение – мощный взрыв.

Из-за подрыва грузовика оказались обрушены два пролета автомобильного полотна, которое идет из Краснодара в Керчь. Однако часть дороги по направлению с полуострова визуально цела, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Фотографии фуры, которая предположительно взорвалась на мосту, стали появляться в соцсетях ближе к полудню. По пока не подтвержденной информации, это красный американский тягач International ProStar. Буквально за несколько минут до взрыва большегруз проходил досмотр на посту ГИБДД, однако полиция не увидела в грузовике ничего подозрительного.

В связи с чрезвычайным происшествием на мосту Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выявления причин ЧП и ликвидации ее последствий. Комиссю возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В состав комиссии также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росжелдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.

Кроме того, после произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По поручению Александра Бастрыкина на место ЧП выехали криминалисты и следователи, которым предстоит тщательно изучить все обстоятельства.

Что касается суммы ущерба от подрыва моста, а также сроков восстановления разрушенного дорожного полотна, об этом можно будет говорить лишь после полной ликвидации возгорания и проведения оценочной экспертизы. По предварительной оценке Всероссийского союза страховщиков, на восстановления разрушенной части моста может уйти от 200 до 500 млн рублей.

Ситуация на полуострове

Подрыв одной из основных транспортных артерий полуострова, по мнению ряда СМИ, – это попытка отрезать Крым от налаженного канала снабжения. Однако власти республики заверили, что полуостров обеспечен запасами продовольствия и топлива, а логистические схемы в случае подобных ЧП хорошо отработаны.

Запасов продуктов, по подсчетам, хватит на 55 дней. Однако стала появляться информация, что, чтобы избежать «искусственного ажиотажа», было принято решение продавать в одни руки не более трех килограммов бакалейной продукции. Об этом якобы заявили в республиканском Министерстве промышленной политики. Однако чуть позже информация о «продовольственных ограничениях» была опровергнута советником главы Крыма Крючковым.

«Причин для повышенного спроса нет. Ограничений товаров нет и вводиться не будет», – подчеркнула министр промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова.

На данный момент незначительные лимиты по продаже продуктов установлены лишь в Севастополе, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Что касается бензина и дизельного топлива, его запасов должно хватить на 15 суток. Власти полуострова пообещали, что топливного кризиса не будет и подвоз бензина и дизеля будут обеспечивать бесперебойно.

Теперь о туризме. На данный момент в Крыму, по оценке туроператоров, находятся несколько тысяч отдыхающих. В ближайшие дни покинуть республику должны были порядка 4 тыс. человек. Столько же собирались прибыть на полуостров. Те туристы, которые из-за произошедшего в Крыму не смогут вовремя выехать домой, останутся проживать в санаториях и отелях полуострова. Все затраты на незапланированный отпуск будут компенсированы за счет средств республики.

Приостановлена продажа билетов на поезда по направлениям в Крым и из него, а также все автобусные туры в Крым, которые были запланированы с 8 октября Фото: t.me/rk_gov

Все автобусные туры в Крым, которые были запланированы с 8 октября, отменены. Эту информацию подтвердил перевозчик. Также приостановлена продажа билетов на поезда по направлениям в Крым и из него. Поезда, на которые уже проданы билеты и которые должны были выехать в ближайшее время, временно отменены. Билеты можно вернуть, при этом без потери в цене, то есть без удержания сборов.

«Просьба ко всем пассажирам, имеющим билеты на поезда, отправляющиеся сегодня после 13.00, отложить поездку на вокзал и следить за официальными сообщениями по данному вопросу», – обратился глава Крыма Аксенов.

Фейки и реакция Киева

Наряду с официальными данными соцсети и телеграм-каналы стали заполонять фейки о произошедшем утром на Крымском мосту. Первым вбросом оказалось видео якобы момента взрыва на мосту. На кадрах машина движется по мосту. В какой-то момент автомобиль взрывается. Кадры сменяются один за другим, крики и паника. Однако через некоторое время стало понятно, что видео хоть и реальное, но к утреннему взрыву на мосту не имеет никакого отношения. Запись была сделана двумя годами ранее и совсем в другом месте.

Еще один мощный фейк, который стали распространять власти Киева, это якобы грядущий топливный и продовольственный коллапс на полуострове. Авторы многочисленных постов в интернете с упорством маньяков пытаются убедить читателей, что теперь Крым останется без еды и бензина, что приведет, по их мнению, к катастрофе. Таким образом, украинские «засланцы» пытаются сеять панику как среди жителей полуострова, так и среди обычных россиян. Однако при детальном рассмотрении ситуации становится понятно, что информация о топливном кризисе не более чем фейк. По словам властей региона, бензина и дизеля в республике достаточно, нефтехранилища заполнены, а схемы поставки топлива в Крым тщательно отработаны. Это же касается и якобы надвигающегося «голода» на полуострове. Запасов продовольствия хватит минимум на 55 дней. Никакого ажиотажа или нехватки нет и не будет.

Судя по тону сообщения от киевских властей, становится ясно, что они не только не пытаются снять с себя ответственность за произошедшее, а напротив, впрямую говорят о своей причастности к теракту Фото: t.me/rk_gov

А теперь – про первую реакцию Киева на подрыв грузовика на мосту. В 10.40 по местному времени минобороны Украины в Твиттере прокомментировало инцидент на Крымском мосту:

«Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — исчезли. Что дальше, русские?» - говорится в сообщении.

Судя по тону сообщения от киевских властей, становится ясно, что они не только не пытаются снять с себя ответственность за произошедшее, а напротив, впрямую говорят о своей причастности к теракту.

С этим мнением полностью согласен спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он уверен, что украинская сторона виновата в инциденте на Крымском мосту, из-за которого разрушена часть автомобильной переправы.

«Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста сумели. В этом вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения – это единственное, что у них получается», – написал Константинов.