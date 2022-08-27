news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
27 августа 2022  03:01

Пентагон заключил контракт на закупку систем ПВО NASAMS для Украины

news_top_970_100

Министерство обороны Соединенных Штатов заключило контракт с американской корпорацией Raytheon Technologies на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 доллара США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS)», — говорится в заявлении военного ведомства. Средства для заключения контракта выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.

Ранее Президент США Джо Байден объявил о самом крупном пакете военной помощи Украине на сумму 2,98 млрд долларов. Он предусматривает в том числе отправку шести систем ПВО NASAMS. Поставки будут осуществляться на протяжении нескольких лет.

Американо-норвежский ЗРК NASAMS производится с 1990-х годов, с тех пор он прошел несколько модернизаций. Дальность поражения в зависимости от модификаций используемых ракет составляет от 20 до 180 километров.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля этого года. Страны Запада осудили это решение и стали оказывать украинской стороне различную помощь. Так, Германия намерена в течение нескольких недель предоставить системы ПВО IRIS-T, а впоследствии поставить еще три.

#спецоперация на Украине #системы пво
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100