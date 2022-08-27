Пентагон заключил контракт на закупку систем ПВО NASAMS для Украины

Министерство обороны Соединенных Штатов заключило контракт с американской корпорацией Raytheon Technologies на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 доллара США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS)», — говорится в заявлении военного ведомства. Средства для заключения контракта выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.

Ранее Президент США Джо Байден объявил о самом крупном пакете военной помощи Украине на сумму 2,98 млрд долларов. Он предусматривает в том числе отправку шести систем ПВО NASAMS. Поставки будут осуществляться на протяжении нескольких лет.

Американо-норвежский ЗРК NASAMS производится с 1990-х годов, с тех пор он прошел несколько модернизаций. Дальность поражения в зависимости от модификаций используемых ракет составляет от 20 до 180 километров.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля этого года. Страны Запада осудили это решение и стали оказывать украинской стороне различную помощь. Так, Германия намерена в течение нескольких недель предоставить системы ПВО IRIS-T, а впоследствии поставить еще три.