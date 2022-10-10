Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, заявил Президент страны Владимир Зеленский. По его словам, взрывы объясняются попаданиями ракет, жителей он призвал не покидать укрытия.

«Воздушная тревога не стихает по всей Украине. Есть попадания ракет… Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными», – написал он в своем телеграм-канале.

Сегодня в Киеве прогремели по меньшей мере три взрыва – эту информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко. Чуть позже об ударах по энергетической инфраструктуре заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Украинские СМИ сообщают также о взрывах в Полтавской и Ровненской областях, в Харькове и Ивано-Франковске.