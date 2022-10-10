Кличко подтвердил, что в центре Киева прогремели несколько взрывов

В центре Киева сегодня утром прогремели несколько взрывов – об этом написали украинские СМИ, позднее информацию в своем телеграм-канале подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже», – написал Кличко.

Было слышно минимум четыре взрыва, в городе и в Киевской области работает система противовоздушной обороны, утверждают СМИ.

На месте взрывов в Киеве «горят машины гражданских», слышны взрывы в Днепре. Жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах, их также слышали в других районах Киева, приводит РИА Новости данные украинских СМИ.