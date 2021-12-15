Бабушка избитой матерью девочки в Казани собирает документы на оформление опеки

Бабушка избитой матерью девочки из Казани Лола Федоренко почти закончила сбор необходимых документов для оформления опеки над внучкой. Об этом она рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Сегодня в опеку не ходила, но собираю документы. Это ведь не просто так, все очень строго проверяется. Я уже прошла всех врачей, осталось получить заключение терапевта. Когда я донесу все в опеку, можно будет оформлять документы», – рассказала женщина.

Сейчас девочка еще проходит лечение в стационаре Центральной городской клинической больницы №18.

Накануне ее отец написал согласие на передачу временной опеки над ребенком бабушке девочки. По словам Лолы Федоренко, сам молодой человек уехал в Чистополь, там проживает его отец.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале декабря в социальных сетях появилось видео с издевательствами над беззащитным ребенком. Таким образом мать девочки пыталась отомстить мужу, который собирался уйти из семьи. Спасла малышку ее бабушка, она обратилась в отдел полиции «Азино-2». Девочку изъяли у матери, сейчас ребенок находится в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». На прошлой неделе суд отправил мать девочки Алену Епанешникову в СИЗО на два месяца. После случившегося бабушка решила забрать внучку к себе, сейчас она активно собирает документы для оформления опеки над ребенком.