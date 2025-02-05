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Экономика 5 февраля 2025 13:41

Алиханов: Первые Ту-214 будут поставлены авиакомпаниям в этом году

Алиханов: Первые Ту-214 будут поставлены авиакомпаниям в этом году
Фото: пресс-служба ОАК

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал АО «Туполев» поставит первые пассажирские самолеты Ту-214 российским авиакомпаниям в текущем, 2025 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS, передает ТАСС.

«В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе», – отметил федеральный чиновник.

В свою очередь поставки первых авиалайнеров МС-21 по контрактам для отечественных авиакомпаний предполагается начать со следующего, 2026 года, добавил министр.

В общей сложности, по словам Алиханова, на данный момент в разной стадии сертификационных работ находятся семь основных типов самолетов.

Ранее, весной 2024 года, предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставок Ту-214 были скорректированы. Предполагалось, что в 2024-м будет произведен один Ту-214 (вместо запланированных семи), а в 2025-м – четыре (вместо десяти).

Вместе с тем в декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно.

В январе вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко констатировал, что КАЗ имени Горбунова приходится выполнять большой объем работ для расширения производства Ту-214.

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#ту-214 #Минпромторг РФ
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