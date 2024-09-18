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Экономика 18 сентября 2024 20:12

Подписан меморандум о поставке 100 лайнеров Ту-214 авиакомпании S7 Airlines

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Подписан меморандум о поставке 100 лайнеров Ту-214 авиакомпании S7 Airlines
Фото: пресс-служба ОАК

В присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова сегодня был подписан меморандум между входящим в госкорпорацию «Ростех» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и АО «Авиакомпания „Сибирь“» (S7 Airlines) о взаимном сотрудничестве по вопросу расширения флота авиаперевозчика. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Документ был подписан на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале АО «Туполев». Подписи под ним поставили генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и акционер группы компаний S7 Владислав Филев.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Меморандум подразумевает совместную работу по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214 для нужд сибирской авиакомпании.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов оценил темпы строительства центра механобработки на КАЗ.

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#ту-214 #оак
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