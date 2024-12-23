РТ планирует выпускать не менее 20 самолетов Ту-214 в год – Минниханов

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Татарстан в ближайшие два года планирует выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Об этом на пресс-конференции сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Это рабочий самолет, он эксплуатируется и показывает хорошие результаты. Задача наша – в ближайшие два года выйти на производство не менее 20 самолетов. Для этого нужен агрегатный цех, сборочный цех, мехобработка. По всем этим направлениям работа идёт», – сказал Раис.

Он добавил, что в настоящее время идёт модернизация Казанского авиационного завода.

«По "суперджету" и по МС-21 есть вопросы иностранных компонентов, особенно вопросы двигателей, которые в ближайшее время решатся. Только казанский завод не сможет обеспечить авиационный перелёт из страны, поэтому очень важно, чтобы МС полетел по той программе, которая есть, и "суперджет". Но шансы у нашего самолёта, если честно, очень высокие», – добавил Минниханов.