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Экономика 11 ноября 2024 15:17

Три новых логистических центра на КАЗе откроют в 2025 году

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Три новых логистических центра на КАЗе откроют в 2025 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский авиационный завод (КАЗ) имени С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») откроет три новых логистических центра до конца 2025 года. Об этом в личном телеграм-канале сообщил управляющий директор «Туполева» Константин Тимофеев.

«Строительство первых двух объектов планируем завершить летом, еще одного – осенью [2025-го]. Общая площадь объектов составит порядка 90 тыс. кв. м», – сообщил Тимофеев.

На КАЗе продолжается модернизация, в планах построить и реконструировать 24 объекта. Девять объектов уже введены в эксплуатацию.

«Строительные работы планируем завершить до конца 2026 года, что позволит нам выйти в 2028 году на серийное производство 20 гражданских авиалайнеров Ту-214 в год», – напомнил Тимофеев.

#ту-214 #казанский авиационный завод имени с.п. горбунова
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