Правительство РФ скорректировало сроки поставок лайнеров Ту-214, производимых в Казани

Фото: пресс-служба ОАК

Предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставок пассажирских самолетов Ту-214, которые производит Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», скорректированы. Соответствующие изменения в программу внесены распоряжением Правительства РФ.

В текущем 2024 году предполагается произвести один Ту-214 вместо запланированных семи, в предстоящем 2025-м — четыре вместо десяти.

При этом общее число запланированных к поставке до 2030 года самолетов этого типа осталось неизменным — 115 (113, если считать с нынешнего года).

Как сообщал до этого «Татар-информ», перенесены сроки поставок и других авиалайнеров — МС-21 и SSJ New. В Минпромторге РФ изменения в авиастроительной программе прокомментировали ТАСС следующим образом: «Общее число планируемых к выпуску магистральных самолетов осталось на прежнем уровне, изменился лишь срок их выхода на рынок».

В свою очередь в Объединенной авиастроительной корпорации пояснили, что сроки производства воздушных судов синхронизированы с поставками двигателей и других агрегатов в рамках программы импортозамещения и что обновленной программой «предусмотрен нагонный график поставок».

Ранее вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко анонсировал, что Казанский авиационный завод намерен выпускать до двадцати Ту-214 в год. Позднее генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь доложил Президенту РФ Владимиру Путину, что для масштабирования производства авиалайнеров заводу потребуется 92 млрд рублей за два года.

Накануне руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в ближайшие годы компании «Аэрофлот» будут поставлены одиннадцать Ту-214.