На авиазаводе в Казани в 2025-м хотят ввести объекты для увеличения производства Ту-214

В госкорпорации «Ростех» в 2025 году планируют ввести в эксплуатацию несколько крупных объектов, чтобы масштабировать производство самолетов Ту-214 на авиационном заводе в Казани.

В производстве госкорпорация ориентируется на госпрограмму развития гражданской авиации, где обозначены параметры спроса на отечественные самолеты, пишет РБК Татарстан.

В ноябре 2023-го опубликовали новую редакцию программы развития гражданской авиации до 2030 года. Согласно ей, общий объем поставок самолетов Ту-214 увеличился на 45 единиц или в 1,6 раза, с 70 до 115. Поставки планируют увеличить уже с 2026-го: с 10 до 15 лайнеров в год и по 20 единиц в год – с 2027 года.

По данным «Ростеха», что в приобретении Ту-214 заинтересованы несколько авиаперевозчиков и лизинговых компаний. Но информацию о потенциальных покупателях смогут раскрыть только после принятия сторонами соответствующего решения, уточнили в пресс-службе госкорпорации.