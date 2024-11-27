Руководителем Казанского авиазавода назначен Зуфар Миргалимов

Зуфар Миргалимов

Фото: vk.com/uac_russia

Директором Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, филиала АО «Туполев», назначен Зуфар Миргалимов, прежде возглавлявший Луховицкий авиационный завод. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Ранее СМИ называли именно Зуфара Миргалимова в качестве преемника покинувшего пост директора КАЗ Николая Савицких. При этом Миргалимов с 2008 по 2022 год работал на Казанском авиационном заводе директором по производству и первым заместителем директора.

«Казанский авиазавод расширяется и модернизируется, перед предприятием стоят по-настоящему грандиозные задачи. Рассчитываем, что для их выполнения Зуфар Васыхович использует весь свой профессионализм. Просим коллектив завода поддержать нового руководителя», — заявил новый управляющий директор АО «Туполев» Александр Бобрышев.

Луховицкий авиазавод имени П. А. Воронина возглавил Юрий Якушов, бывший прежде первым заместителем директора предприятия.

До этого, два дня назад, свои посты покинули управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев и генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский. На их места пришли заместитель гендиректора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев и генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха соответственно.