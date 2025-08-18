Афиша Дня Республики Татарстан в Казани: Татьяна Буланова, «Хор Турецкого» и салют

Казань готовит незабываемое шоу ко Дню города и республики. От уличных фестивалей и этноярмарок до моторекорда, свадеб под открытым небом и масштабного салюта. Куда сходить в праздничный день, рассказали сегодня на деловом понедельнике в мэрии.





В Казань съедутся 45 пар молодоженов из каждого района и городского округа республики. На площадке театра им. Камала состоится церемония регистрации брака

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Свадьба для 45 пар молодоженов

30 августа столица Татарстана превратится в одну большую праздничную площадку. По словам начальника Управления культуры исполкома города Азата Абзалова, для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа мероприятий, охватывающая самые разные интересы – от семейных и молодежных до спортивных и культурных.

В этот день в Казань съедутся 45 пар молодоженов из каждого района и городского округа республики. На открытой панорамной площадке нового здания театра им. Камала состоится церемония регистрации брака, символизирующая внимание к семейным ценностям и поддержку молодежи.

С 11:00 на площади у Дворца земледельцев начнется международный мотофестиваль «Два Кремля», посвященный 80-летию Победы. Гостей ждут выставка мотоциклов времен Великой Отечественной войны, интерактивная реконструкция в формате мотошоу, байкерские соревнования, мастер-классы от профессионалов, музыкальные выступления и фотозоны.

На фестивале установят рекорд России по количеству мотоциклов с флагами и георгиевскими лентами, которые проедут колонной от Казанского Кремля до площади у Дворца земледельцев. Праздник продлится до 16:00.

Книжный и мультиформатный фестивали

Самой молодежной праздничной зоной 30 августа станет экстрим-парк «УРАМ». С 10:00 здесь стартует 7-й мультиформатный фестиваль «УРАМ Фест», организованный Министерством по делам молодежи. В программе – выступления представителей экстремальных видов спорта, современные творческие шоу и элементы уличной культуры. В течение дня гости смогут увидеть концерты локальных молодежных групп и приглашенных хедлайнеров, а также принять участие в различных активностях.

На площади у старого здания театра Камала в 11.00 пройдет народный праздник «Уйнагыз, гармуннар!». Более 1 тыс. участников, включая гармонистов из Татарстана и других регионов России, продемонстрируют виртуозное мастерство. После коллективов на сцену выйдут финалисты конкурса творческой молодежи Казани «Наше время – Безнен заман», продолжая праздничную концертную программу.

В это же время для семей с детьми начнется двухдневный книжный фестиваль «ТауФест» в детском парке «Елмай». Гостей ждут встречи с художником-иллюстратором Игорем Олейниковым, вручение сертификатов финалистам Международной независимой литературной премии «Глаголица», мастер-класс «Читая сказку», на котором оживляются литературные персонажи, а также концерт камерного оркестра La Primavera. Регистрация на мастер-классы уже открыта на официальном сайте проекта taufest.ru.

Этноярмарка и фуд-корт

В сердце старой Казани на набережной озера Кабан в 11:00 начнется фестиваль народного костюма «Милли кием», который в этом году празднует свое шестилетие. На сцене на улице Марджани выступят как местные, так и приглашенные артисты: чувашская группа Shanu, молодой башкирский исполнитель Айдар Исхаков, татарская r’n’b-артистка Elina.

Гости смогут посетить этноярмарку с изделиями народных промыслов и попробовать блюда разных народов на фуд-корте. Особый бонус для тех, кто придет в образах с национальной стилизацией, – их ждут подарки и фотозоны для памятных снимков.

В Старо-Татарской слободе пройдет фестиваль «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце»), направленный на сохранение народного песенно-танцевального искусства и укрепление межнационального согласия. С 2019 года проект включен в сеть креативных городов ЮНЕСКО.

С 13:00 на территории Казанского Кремля стартует третий фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест». На сцене выступят артисты современных направлений татарской эстрады, а также резиденты лейбла Yummy Music.

Скачки и заезды на призы Путина и Минниханова

В 14:00 на Казанском ипподроме стартует конноспортивный праздник. В этом году зрителей ждут скачки и заезды на призы Президента Российской Федерации, президента ОАЭ и Раиса Республики Татарстан. Помимо спортивной программы гостей ждет концертное шоу с участием мастеров искусств и звезд эстрады.

Для почитателей классической музыки вечером на берегу реки Казанки, на площади перед Дворцом земледельцев, пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Организатор – Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Начало – в 20.00.

На сцене выступит заслуженная артистка РФ, народная артистка Татарстана, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова, а также лауреаты Международного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки – Екатерина Лукаш, Константин Федотов и Иван Бородулин.

Концертная программа и салют

На противоположном берегу, у Центра семьи «Казан», с 16:00 начнется большая праздничная концертная программа, которая продлится до 22:00.

Здесь выступят Татьяна Буланова, «Хор Турецкого», Алсу и Азат Фазлыевы, капелла Дмитрия Железнова, Аили, исполнители лейбла «Виллер Продакшн», а также казанская исполнительница Defne.

Завершением праздничного дня станет масштабный салют в 22:00. Наблюдать за фейерверком можно будет с любой точки набережной от Кировской дамбы до моста «Миллениум».

Завершением праздничного дня станет масштабный салют в 22:00 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Делаем всё и даже больше, чтобы праздник нашим дорогим горожанам и гостям столицы запомнился», – подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Буланова: «Я обожаю Казань и восхищаюсь ее жителями»

Татьяна Буланова сегодня переживает вторую волну популярности. В социальных сетях вирусным хитом стала ее песня «Ясный мой свет» – ее с удовольствием поют молодые слушатели и охотно идут на концерты певицы. Сейчас в центре внимания оказалась и подтанцовка артистки, которая породила новый тренд в сети.

Сама Татьяна Буланова рассказала корреспонденту «Татар-информа», что посещала столицу Татарстана несколько раз за последние месяцы. Она призналась, что очень любит Казань.

Татьяна Буланова: «Я согласилась, как только получила предложение о выступлении, потому что каждый раз, приезжая в Казань, испытываю удовольствие» Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

«Я была здесь пару раз за этот год. Я обожаю этот город и восхищаюсь его жителями», – отметила певица.

По словам артистки, она получила приглашение выступить в Казани и сразу же согласилась на предложение.

«Я согласилась, как только получила предложение о выступлении, потому что каждый раз, приезжая в Казань, испытываю удовольствие», – добавила она.

Буланова также сообщила, что на празднике исполнит все свои известные песни из 90-х.

«Постараемся составить программу так, чтобы казанские зрители услышали самые яркие песни», – заключила она.