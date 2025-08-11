В августе Старо-Татарская слобода примет фестивали, посвященные татарской культуре

«Печән базары» в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во второй половине августа Старо-Татарская слобода Казани станет площадкой для серии мероприятий, посвященных национальной культуре. Как сообщила директор МБУ «Историческая среда» Элина Табакчи на деловом понедельнике, главными темами станут сохранение традиций и творческий обмен.

С 26 по 29 августа пройдет фестиваль «Печән базары», который в этом году познакомит гостей с бытом татарского дома и его традиционным убранством. В рамках праздника будут работать ремесленные мастерские, развернется ярмарка, а также прозвучит живая музыка.

27 августа состоится фестиваль «Единство в многообразии» с концертами и выставками ремесел, а 29 августа слобода примет праздник «Мавлид ан-Наби» в честь дня рождения пророка Мухаммеда – с концертной программой, халяль-маркетом и мастер-классами.

В День города, 30 августа, состоится фестиваль «Милли кием» с модными показами, живой музыкой и народными гуляниями. На время праздника улица Марджани станет пешеходной зоной с выступлениями артистов, творческими дискуссиями и ярмаркой сувениров. Марафон мероприятий продолжит фестиваль народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе», направленный на сохранение и популяризацию традиций.

«Испокон веков слобода была средоточием оживленной городской жизни, где кипела торговля, развивались ремесла и складывалась сама история. И сейчас она остается не только туристической достопримечательностью, но и важной частью ежедневной жизни казанцев – здесь встречаются за кофе после работы, гуляют с детьми по выходным, приходят на концерты и мастер-классы», – подчеркнула Элина Табакчи.