Хуснуллин: Форум «РЕБУС» станет площадкой для обмена лучшими практиками в строительстве

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин по видеосвязи поприветствовал гостей и участников Международного форума «РЕБУС 2025: Цифровизвция. Инфраструктура», который проходит в эти дни в Казани.

«Сегодня здесь собрались спикеры и эксперты из регионов России и стран СНГ, БРИКС, ШОС. Это мероприятие дает уникальную возможность для диалога и обмена лучшими практиками, для внедрения новейших технологий в строительстве», – сказал Хуснуллин.

Он также напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина в стране запустили нацпроект «Инфраструктура для жизни», который объединяет и синхронизирует все направления работы по созданию современной городской среды.

«Многие решения и инновации могут быть применены для его реализации. Спасибо организаторам и всем гостям за интерес к теме. Пусть форум принесет конкретные решения, новые возможности и вдохновение для работы», – заключил зампред Правительства РФ.

В столице Татарстана 18 и 19 августа пройдет III Международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура». На эти два дня МВЦ «Казань Экспо» превратится в ключевую площадку для обмена профессиональным опытом в сфере управления территориями и цифровизации строительства и местом для деловых дискуссий, сообщают организаторы события.

Участниками форума станут представители стран БРИКС+, ШОС и АСЕАН, делегаты 65 регионов России. С докладами и лекциями выступят 2,5 тыс. спикеров. С учетом онлайн-формата общее количество участвующих в мероприятии превысит 7 тыс. человек.

На протяжении двух дней на площадке форума пройдут практические мероприятия, посвященные факторам успешности и предикторам проблем умного города с разбором международных кейсов, инновациям в строительных технологиях, их роли в развитии современной городской полицентричности. В ходе дискуссий будут обсуждаться перезагрузка девелопмента, кадровый фундамент цифровой революции и подготовка профессионалов для архитектуры и строительства нового поколения.

В рамках событий организуют Международный камп АрхиTECH 2025 «Город как код: программируемая урбанистика» – крупнейшее в России международное мероприятие в формате проектно-образовательного интенсива. Участие в кампе в офлайн-формате примут 100 молодых специалистов. Еще одним значимым моментом форума станет «Битва искусственных интеллектов» с практической сессией и воркшопом.

В Присутственных местах Казанского Кремля в рамках форума пройдет цикл мероприятий, посвященных сохранению архитектурного и культурного наследия. Модераторами и спикерами выступят эксперты, авторы научных работ, урбанисты и архитекторы-практики.

Видео предоставлено пресс-службой Международного форума «РЕБУС 2025»